Vierde voortgangsrapportage van Energieakkoord

De vierde voortgangsrapportage van het Energieakkoord is aangeboden door de SER aan minister Henk Kamp van Economische Zaken. Belangrijke uitkomsten zijn het sluiten van 2 van de 5 oude Nederlandse kolencentrales en een totaal aan 6600 megawatt (MW) aan projecten voor windenergie op land of in voorbereiding.

“We zien van steeds meer afspraken nu ook het effect”, geeft voorzitter Ed Nijpels aan van de SER Borgingscommissie. Hij doelt op diverse realisaties aan de hand van de gestelde doelen in het Energieakkoord. Zo wordt er in de industrie, woningsector en bij kleine kantoren 22 petajoule aan besparing behaald. Daarnaast zijn 2 van de 5 kolencentrales gesloten en s er voor in totaal 6600 megawatt aan projecten voor windenergie gerealiseerd. Verder is windenergie op zee goedkoper geworden en groeit de opwek van duurzame energie door particulieren harder dan verwacht.

Actie ondernemen

Tegelijkertijd moet er actie worden ondernomen. De Nationale Energieverkenning (NEV) die donderdag uitkwam constateert dat bij ongewijzigd beleid niet alle doelen behaald worden. Het betreft de extra energiebesparing van 100 PJ in 2020 en de groei van nieuwe banen door de energietransitie. Door onderhandelingen met betrokken partijen moeten er aanvullende afspraken komen waarmee de doelen alsnog gehaald worden.

Eind dit jaar verschijnt een uitvoeringsagenda, die detailleert op welke manier de tekorten in de NEV ingelopen worden. “In 2013 stemden alle partijen die het Energieakkoord ondertekenden in met het maken van aanvullende afspraken als uit de NEV blijkt dat het nodig is. De wil is er dus. Over hoe we dat precies doen starten we de eerste gesprekken met alle partijen, inclusief het kabinet.”