Claudia Reiner in nieuwe editie Duurzaam Gebouwd Magazine

“Verduurzamen is inmiddels een keiharde en bewezen businesscase. Duurzaam vastgoed is waardevast en wordt wel verhuurd. Banken financieren niet-duurzaam vastgoed niet eens meer. Je ziet vanuit allerlei disciplines de prikkels om de versnelling te gaan maken.” Dat zegt Claudia Reiner in de nieuwe editie van Duurzaam Gebouwd Magazine.

De winnares van de ABN AMRO Duurzame 50 2017 ziet techniek steeds belangrijker worden in het realiseren van een gezonde leefomgeving. “Het installatiequotum in de gebouwde omgeving neemt sterk toe. Het gaat erom hoogwaardige oplossingen voor koeling en verwarming te bieden. Naast het conventionele deel van dergelijke installaties met cv-ketels worden steeds vaker warmtepompsystemen toegepast naast nieuwe vormen van klimaatbeheersing.” In Reiners ogen zijn warmtepompen niets bijzonders. “Ze zijn geen rocket science, maar bewezen technologie.”

Prestatieafspraken met gemeente Rotterdam

In het thema ‘Prestatiecontracten’ vertellen Dian Verkaart en Marcel Dommisse van Strukton Worksphere over de energiebesparing, waarover hun bedrijf afspraken met de gemeente Rotterdam heeft gemaakt. “Als wij onze verduurzamings- en energiebesparingsafspraken niet nakomen, dan heeft dat financiële gevolgen voor ons”, vertelt Verkaart. “Dit moet echter niet ten koste gaan van het comfort van de medewerkers.”

De gemeente Rotterdam streeft ernaar steeds vaker dit soort afspraken met bedrijven te maken. “Als kleiner wordende overheid willen we steeds meer marktpartijen inzetten en uitdagen om met vernieuwende ideeën te komen”, geeft Ard den Outer van deze Zuid-Hollandse gemeente aan.

Innovaties rond Nul op de meter

Daarnaast is er in het thema ‘Gebouwschil’ uitgebreid aandacht innovaties bij Nul-op-de-meterwoningen. Zo kwamen IBIS Power en Renolution afgelopen zomer met hun geïndustrialiseerde gevel Power Renoluion om hoogbouw tot tien verdiepingen energieneutraal te maken. “Wij zijn allebei van ‘niet lullen, maar poetsen’. Bij Renolution en IBIS Power vinden we dat stilstand achteruitgang is. Iedereen blijft maar wachten en wachten… Dat zijn wij zat en we nemen nu het initiatief. We steken samen onze nek uit.”

Ook Dura Vermeer heeft de samenwerking gezorgd, met Factory Zero. In november beginnen beide bedrijven met de renovatie van 120 eengezinswoningen in Zoetermeer met behulp van een prefab energie- en klimaatmodule. “De klimaatmodules plaatsen we buiten de woningen, in combinatie met nieuwe gevels”, vertelt Köster. “De huidige radiatoren gaan we gebruiken voor lage-temperatuurverwarming, opgewekt met een lucht/water-warmtepomp.”

Aandacht voor Duurzaam Gebouwd Congres

Verder besteedt deze editie van Duurzaam Gebouwd Magazine aandacht aan het Duurzaam Gebouwd Congres, dat op 1 februari 2018 in Hoofddorp plaatsvindt. Dit congres heeft als thema #VanGasLos. De gemeente Haarlemmermeer heeft als ambitie om zijn nieuwbouw geheel gasloos te maken en te voorzien van de meest effectieve warmtevoorziening.

Duurzaam Gebouwd Magazine verschijnt 27 oktober en is online te lezen via DuurzaamGebouwd.nl/Duurzaam-Gebouwd-Magazine.