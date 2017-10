‘Themacampagne 2018 smaakt naar meer’

Een kersverse ‘smaakvol’ campagne liet partners van Duurzaam Gebouwd proeven aan de nieuwe thema’s van 2018. Tot 12 oktober 2017 konden zij hun meest smaakvolle foto delen via social media via #smaakvol. Verschillende partners gingen aan de slag en maakten een inspirerende, humoristische en vooral overheerlijke foto, waarop ze lieten zien hoe ze zich vastbeten in de zoetigheid en de gloednieuwe thema’s.

Zo ook marketingmanager Serife Evers van BUVA, die de meest creatieve foto aanleverde. Duurzaam Gebouwd vroeg Evers hoe ze op het idee voor de winnende foto kwam, waarom ze partner is bij Duurzaam Gebouwd en of de nieuwe thema’s naar meer smaken.

Wat vond je van de attentie die we je gestuurd hebben?

"Het is een hele goede manier om de verschillende thema’s onder de aandacht te brengen bij partners en om hen te activeren. Daarnaast vonden we het erg interessant dat we samen met andere partners de mogelijkheid hadden om thema’s te bedenken en hiervoor input te leveren. Op deze manier werden wij erg goed betrokken bij de keuze van de thema’s voor 2018. Door het sturen van de chocolade werden wij nogmaals geattendeerd op de thema’s en maakten wij kennis met de thema’s die het uiteindelijk zijn geworden. Wij vinden dit een erg leuk idee."

Hoe ben je op het idee voor deze foto gekomen?

"De chocoladekaart kwam binnen en toen dachten wij: 'Hier moeten we aan meedoen!' We bedachten een leuk idee voor een foto. De achterliggende gedachte van de foto is dat de chocolade een uiting is van het ‘samenwerken’. Het staat symbool voor het partnership tussen Duurzaam Gebouwd en BUVA. Binnen ons bedrijf is samenwerking erg belangrijk: we doen dingen niet alleen, maar samen met alle collega’s. Wij zijn namelijk van mening dat je meer bereikt als je samen werkt. Chocolade is alleen iets wat je bijna niet ‘samen’ kan delen. Dus vandaar de foto met het bijschrift: ‘Wat een chaos op onze afdeling Productontwikkeling! Er is een chocoladekaart binnen gekomen van Duurzaam Gebouwd en er wordt gerend, geworsteld en gesprongen om de chocola niet te hoeven delen.’"

Wat vind je van jullie overwinning?

"Wij zijn heel erg blij dat wij gewonnen hebben en zijn daarbij ook erg trots om partner te zijn van Duurzaam Gebouwd. Verder kunnen we ons erg goed vinden in de thema’s die uiteindelijk gekozen zijn."

Heb je al een idee wat je met de cadeaubon gaat kopen?

"We gaan kijken of er wellicht boeken bij Bol.com zijn waardoor wij onze kennis nog verder kunnen verbreden. Of misschien koop ik er een draadloze muis van want die hebben wij nog niet op kantoor."

Wat vind je je van Duurzaam Gebouwd en waarom zijn jullie partner bij ons?

"Wij zien Duurzaam Gebouwd als een kennisplatform waar we alle informatie kunnen vinden die heel actueel is. Dat is voor ons de meerwaarde van Duurzaam Gebouwd. Deze informatie kunnen wij vinden via artikelen, maar ook zeker opdoen door het bezoeken van events. Zo ga ik over een week naar de DGOL BIM. Als wij het binnen het bedrijf hebben over BENG, willen wij graag de huidige stand van zaken weten rondom dit onderwerp en de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is.

Hiervoor is Duurzaam Gebouwd het platform waar je moet zijn! Duurzaam Gebouwd maakt kennisdelen en netwerken mogelijk. Daarnaast verbindt het kennisplatform bedrijven met elkaar, waardoor wij ook de mogelijkheid krijgen om te kijken naar hoe andere bedrijven bepaalde vraagstukken aanpakken. Ook samen met concullega's kom je uiteindelijk verder."

Welke thema’s vielen het meest in de smaak en waarom gaan jullie je hier op focussen in 2018?

"De thema’s gezonde gebouwen, #VanGasLos en BENG vielen het meest in de smaak bij ons. Dit zijn namelijk thema’s die goed bij ons bedrijf passen en waar ook echt onze focuspunten liggen."

Proeven aan de thema’s

Wil jij ook proeven aan de thema’s van 2018? Ontdek ze dan nu alle 12 op https://www.duurzaamgebouwd.nl/thema-overzicht