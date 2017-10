Duurzaam Gebouwd introduceert 2 nieuwe lidmaatschappen

Duurzaam Gebouwd bouwt zijn platform uit met 2 nieuwe lidmaatschappen, om de transitie in de bouw te voorspoedigen. Met de lidmaatschappen wordt het mogelijk voor onder andere MKB’ers en ZZP’ers om met een geringe investering eenvoudig onderdeel te worden van het hoogwaardige netwerk. Hiermee wil het platform diversiteit aanbrengen in de mogelijkheid om in te stappen in het netwerk en zo de transitie in de bouw- en vastgoedsector een extra duw in de rug geven.

“Dankzij de twee lidmaatschappen maken nieuwe personen en bedrijven kennis met ons integrale netwerk, tegen een kleine investering”, geeft directeur Wietse Walinga van Duurzaam Gebouwd aan. “Vraag en aanbod ontmoeten elkaar tijdens diverse events, waarbij stakeholders als woningcorporaties, gemeenten, ontwikkelaars en leveranciers aanwezig zijn. Het doel van de verbinding tussen deze partijen is versnelling van de energietransitie, het dichterbij brengen van een circulaire economie en het verduurzaming van de gebouwde omgeving in de breedste zin van het woord.” Naast een zogenoemd Partnership met Duurzaam Gebouwd is het vanaf nu mogelijk om een Persoonlijk Lidmaatschap en een Bedrijfslidmaatschap aan te gaan.

Profileren en deelnemen

Het Persoonlijk Lidmaatschap geeft op persoonlijke titel toegang tot het netwerk en zorgt dat bouw- en vastgoedprofessionals zich kunnen profileren binnen het netwerk van Duurzaam Gebouwd. Het lidmaatschap is onder andere interessant voor corporatiebestuurders, ZZP’ers, managers vastgoed en andere professionals die aan verduurzaming werken. Het Bedrijfslidmaatschap geeft een organisatie de mogelijkheid om meerdere collega’s te laten profiteren van toegang tot onder andere evenementen en geeft bedrijven de mogelijkheid om redactionele stukken te publiceren via het platform.

“We merken dat er veel ZZP’ers, corporaties, gemeenten en MKB-bedrijven zijn met grote ambities op het gebied van duurzaamheid”, aldus manager marketing & communication Bibianne Kerkhoff van Duurzaam Gebouwd over de nieuwe lidmaatschappen. “Zij zoeken verbinding en kennis. Daarnaast zijn ze intrinsiek gemotiveerd om van anderen te leren en kennis te delen. Dit was voor Duurzaam Gebouwd een aanleiding om de twee nieuwe lidmaatschappen te ontwikkelen.”

De missie en visie van Duurzaam Gebouwd blijft onveranderd: samen de verduurzaming van de gebouwde omgeving versnellen. De komende jaren zoeken stakeholders in de bouw- en vastgoedsector elkaar op om tot nieuwe processen en innovaties te komen. “De traditionele verzuiling in deze sectoren verdwijnt, mede door de komst van branchevreemde nieuwkomers. Als intermediair zijn we in staat om alle schakels aan elkaar te verbinden en uit te dagen om tot samenwerking te komen”, besluit Kerkhoff.

De lidmaatschappen sluiten aan bij de behoeften van de klant van morgen. Potentiële nieuwe leden kunnen vanaf heden op een veilige en betrouwbare manier, snel en eenvoudig een lidmaatschap afsluiten, op het moment dat het hun schikt.

Meer informatie over lidmaatschappen

Meer informatie over de nieuwe lidmaatschappen leest u op de website van Duurzaam Gebouwd: www.DuurzaamGebouwd.nl/lid-worden. Hier kunt u zich tevens direct online inschrijven. Tot 28 februari geldt een introductiekorting voor alle nieuwe leden.