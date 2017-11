Interalu: nieuwe partner Duurzaam Gebouwd

Sinds kort is Interalu partner bij Duurzaam Gebouwd. Business development manager Jaap Koning stelt dit bedrijf voor.

Wat zijn jullie kernactiviteiten?

“Als Belgisch familiebedrijf zijn wij gespecialiseerd in klimaatplafonds. Deze produceren we in eigen beheer in Antwerpen, waar ons hoofdkantoor met onze fabriek staan. Vanuit die Belgische stad zorgen we voor complete klimaatplafonds in met name België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg.”

Hoe zetten jullie in op duurzaamheid?

“Als eerst kopen we ons staal duurzaam in, van bedrijven in een straal van maximaal 350 kilometer van onze fabriek. Hierdoor houden we onze CO 2 -footprint zo klein mogelijk. Daarnaast voldoen onze producten aan het duurzaamheidscertificaat VOC Gold. Dit moet als we onze plafonds in WELL-gecertificeerde gebouwen willen plaatsen. En dat willen we, want we beschouwen dit duurzaamheidskeurmerk als een van de de toekomstige standaarden voor gebouwen.”

Daarnaast wil Interalu de beste leerling van de klas zijn. Daarom hebben we ons het afgelopen jaar gericht op het testen van onze plafonds op het gebied van onder meer vermogen, lichtreflectie, klimaatbeheersing, brandreactie en brandstabilitiet.”

Naar welk product is de vraag vanuit de markt het grootst?

“Dat is het SAPP-plafond, een klimaatplafond met een eco-perspectief. SAPP staat voor Smart Acoustic Passive Power, waarbij we over 2 verschillende types beschikken:

SAPPceiling is overdag actief en beschikt over een horizontale isolatie

SAPPceiling Hybrid is ook ’s nachts actief blijft en in free chillin ontlaadt de betonmassa. Dit plafond heeft een verticale isolatie

Met zijn open structuur maakt de SAPPceiling het mogelijk om de massa van het gebouw via nachtspoeling – het zuiveren van de lucht – te integreren in ieder energieconcept. Daarnaast verbruikt dit systeem nauwelijks energie, zodat alle ruimtes snel op de gewenste temperatuur zijn. En dankzij de structuur bestaan er diverse manieren om de akoestiek van de ruimte te verbeteren.”

Welk door jullie uitgevoerd project is het meest duurzaam en hoe komt dit tot uiting?

“Ik ben erg trots op de renovatie en nieuwbouw van het Timmerhuis (zie foto bovenaan) in Rotterdam, dat inmiddels als stadskantoor van de gemeente dient. Het bestaande, historische deel is volledig geïntegreerd in de nieuwbouw. Vanwege de bestaande indeling hebben we ervoor gekozen om in het bestaande gedeelte Easy-KlimaPlus toe te passen: het is eenvoudig in te passen in het bestaande gebouw. In het nieuwbouwdeel hebben we de SAPPceiling geïnstalleerd. Dit gebouw is ontworpen en gebouwd volgens BREEAM-NL Excellent-criteria.”

Waarom is Interalu partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“Ten eerste passen onze klimaatplafonds perfect in het plaatje van Duurzaam Gebouwd. We streven voor dezelfde doelen. Verder zitten we als klimaatspecialist soms te veel vast in de bouwkolom. Via het netwerk van Duurzaam Gebouwd willen we graag in contact komen met de gehele bouwsector, dus ook met architecten en aannemers. Ons doel is namelijk om in Nederland aan tafel te komen met de opdrachtgevers. Onze directeur doet dit al wel in België.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

“Nederland staat voor een paar grote uitdagingen: we moeten van het gas af en onze kantoorgebouwen dienen in 2030 over energielabel A te beschikken. Dit laatste is bijvoorbeeld mogelijk met een klimaatplafond. Hierbij speelt ook ketensamenwerking een steeds belangrijkere rol: zonder samen te werken kunnen we deze doelen nooit behalen.”