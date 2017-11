Nieuwbouwhuis komt tot leven in woonbelevingscentrum 

Aan de voet van de nieuwe stadsbrug in Nijmegen werd het woonbelevingscentrum LIV geopend. Dit is het Nederlandse woonbelevingscentrum waar een nieuwbouwhuis voor de daadwerkelijke bouw tot leven komt.

Op het balkon van één van de modelwoningen in LIV, vlnr: Ton van de Klok, Sandra van Vegchel, Hein Trebbe jr., René van der Sluis

Het initiatief voor het woonbelevingscentrum komt van Eigenhuis Groep, KlokGroep, Trebbe Wonen en Van der Sluis Technische Bedrijven. Tijdens de officiële openingsceremonie brachten de directieleden van de vier initiatiefnemers met de Ger van der Laan, koper van een woning, een toost uit.

“Onze kopers kunnen vanaf nu voor de gehele aankleding en inrichting van hun nieuwe woning bij LIV terecht”, vertelt algemeen directeur Ton van de Klok van KlokHolding. “LIV staat voor Leven, Inspireren en Verleiden en dat is letterlijk wat onze klanten hier gaan ervaren”, vertelt algemeen directeur Sandra van Vegchel van Eigenhuis Groep. “Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder”, voegt algemeen directeur René van der Sluis van Van der Sluis Technische Bedrijven toe.

Woningkoper Van Der Laan gaf invulling aan zijn woonwensen bij LIV. “De uitstraling van de 4 woningen achter de grote, glazen pui is heel bijzonder en kan niemand ontgaan zijn als je via de nieuwe stadsbrug Nijmegen in- of uitrijdt. En dat daar daadwerkelijk een beleving is gebouwd waar we inspiratie kunnen opdoen en waar onze toekomstige woning echt tastbaar wordt. Fantastisch! We kunnen bijna niet wachten tot de oplevering van ons nieuwe huis."

