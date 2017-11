Inspiratiecentrum Duurzaamheid toont verduurzamingsoplossingen

Technische Unie heeft begin deze maand het Inspiratiecentrum Duurzaamheid in Zwolle geopend. Dit kennis- en belevingscentrum biedt een overzicht van oplossingen op het gebied van het verduurzamen van gebouwen, voor bestaande en nieuwbouw.

In dit Inspiratiecentrum kan de bezoeker verschillende duurzame concepten leren kennen en beleven. Zo hebben pv-panelen, hybride systemen, BENG en Nul-op-de-meter elk een eigen ruimte met een aantal duurzame totaaloplossingen, die binnen het betreffende concept kunnen worden toegepast. Deze oplossingen overstijgen de traditionele scheiding tussen elektrische en werktuigbouwkundige installaties.

Daarnaast koppelt dit kennis- en belevingscentrum producten en fabrikanten aan elkaar. Zo kunnen bezoekers complete en werkende duurzame mogelijkheden ervaren.

Smart Home toont koppeling artikelen binnen systemen

In een compleet ingericht Smart Home laat Technische Unie schakelsystemen van meerdere leveranciers zien. In dit demohuis kunnen bezoekers kennismaken met de manier waarop artikelen binnen systemen zijn gekoppeld, zoals bewaking, verlichting en temperatuurregeling. Ook is er een speciale lichtruimte, waar ze ledverlichting en de invloed van licht op het dagelijks leven ervaart.

Om haar klanten te ondersteunen bij het verduurzamen van gebouwen, beschikt Technische Unie over een duurzaamheidsteam dat bestaat uit 6 personen. Zij maken installateurs wegwijs in het complete assortiment duurzame producten, oplossingen en duurzame diensten die dit bedrijf levert.

Bezoeken doordeweeks op afspraak

Dit Inspiratiecentrum Duurzaamheid is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur. Bezoeken zijn alleen mogelijk op afspraak, via InspiratiecentrumDuurzaamheid.nl.