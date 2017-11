Nieuwe medewerkers Duurzaam Gebouwd

Maikel Lanser en Tom Naarding zijn gestart als Sales Representatives van Duurzaam Gebouwd.

Beiden zijn per 1 september 2017 gestart. “Ik bekleed drie dagen in de week de functie van Sales Representative”, vertelt Lanser. “De resterende twee dagen volg ik workshops voor de minor Sales & Key-Accountmanagement aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Samen met mijn collega’s van de salesafdeling help ik organisaties uit de bouw- en- vastgoedsector op het gebied van duurzaamheid en efficiency. Wij streven naar een zo goed mogelijke samenwerking, waarin innovatie oplossingen en kennisdeling belangrijk zijn”, aldus Lanser.

Maikel Lanser

Ook Tom Naarding is op 1 september 2017 gestart als Sales Representative. “Binnen mijn functie zorg ik ervoor dat organisaties binnen de bouw- en vastgoedsector zo optimaal mogelijk bediend worden en probeer ik hen te helpen om samen de stap te maken naar een duurzame toekomst. Ik maak de juiste koppeling tussen de klantvraag en een passende oplossing. Integrale samenwerkingen, kennis- en netwerkdeling, het gezamenlijk ontwikkelen van new business en duurzaamheid zijn elementen waar ik warm voor loop”, vertelt Naarding.

Tom Naarding

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden met betrekking tot duurzame ontwikkelingen binnen uw organisatie of branche? Benader vrijblijvend Lanser en/of Naarding op telefoonnummers 06-83607687 en 06-12364896.