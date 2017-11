Prijs voor duurzaamste ondernemer Amsterdam

De DAM prijs wordt op 22 november aanstaande uitgereikt en gaat naar de duurzaamste ondernemer van Amsterdam.

De afkorting DAM staat voor Duurzame Amsterdammers in het MKB. Er zijn dit jaar 6 partijen in de running om de duurzaamste ondernemer te worden, waaronder Plastic Whale, Vandebron, Metabolic en DOOR architecten. Over laatstgenoemde ondernemer publiceerden we onlangs een artikel met betrekking tot het PIT lab in Amsterdam Sloterdijk.

In dit artikel vertellen we over dit lab, in de Tuin van BRET, een duurzaam dorpje waar 10 bedrijven zich vestigen. Opmerkelijk aan het lab is dat het gerealiseerd is met zoveel mogelijk natuurlijke en gebruikte materialen. Duurzaam Gebouwd-partner Alba Concepts onderzocht met de Building Circularity Index hoe de realisatie scoorde: 67%. Dit blijkt een hogere waardering te zijn dan een 6,7. “Het PIT lab scoort ontzettend hoog”, geeft Jeroen Verberne van Alba Concepts aan. “Een score van 100% is een utopie.”

Stemmen op de DAM prijs 2017 verloopt via deze link. Dit is mogelijk tot uiterlijk 21 november. De bekendmaking van de winnaar vindt plaats op 22 november. Lees tevens meer informatie over de samenstelling van de jury.