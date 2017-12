Samenwerking dankzij groei in projecten

Dijkoraad en DuurzaamGebouw verzilverden hun samenwerking: per 23 november 2017 zijn Ingenieursbureau Dijkoraad en Rijkoraad Bometis overgenomen door DuurzaamGebouw.

De overname is een gevolg van een groei in aanvragen en uit te voeren projecten bij zowel Dijkoraad als DuurzaamGebouw. De bedrijven werkten al eerder samen op het gebied van beheer en onderhoud en de positieve ervaring leidde tot het uitbreiden van de samenwerking.

De organisaties zijn ervan overtuigd dat de integratie leidt tot een sterkere positie in de markt. Door spreiden van werkzaamheden verwachten de partijen meer kwaliteit te kunnen leveren. “Met de overname van Dijkoraad halen wij veel kennis in huis en kunnen wij onze relaties in het noorden en oosten van het land nog beter van dienst zijn”, laten de partijen weten in een bericht.

De vestigingen van Dijkoraad in Zwolle en Enschede evenals Dijkoraad Viavesta zullen niet door DuurzaamGebouw worden overgenomen, maar de vestigingen Zwolle en Enschede gaan wel intensief met DuurzaamGebouw samenwerken. Hierdoor kunnen zowel Dijkoraad als DuurzaamGebouw ook de focus creëren op de engineeringsactiviteiten, ontwerp en realisatie. Daarnaast gaat Dijkoraad, middels de kennis en kunde van DuurzaamGebouw, daadkrachtiger en slagvaardiger het beheer en onderhoud invullen.

De naam Dijkoraad zal voor de vestigingen in Deventer en Veenendaal op termijn overgaan in DuurzaamGebouw. De vestigingen in Zwolle en Enschede zullen verder gaan onder de naam Dijkoraad. De overname brengt voor klanten geen merkbare veranderingen met zich mee.