Laatste subsidies beschikbaar voor gezond schoolgebouw

Voor schoolbesturen die hun gebouwen willen verduurzamen, zijn nog tot en met 29 december subsidies beschikbaar.

Deze subsidie maakt onderdeel uit van de Green Deal Scholen, die besturen en gemeenten op weg helpt met praktische informatie en stappenplannen. Met als doel: een gezond, duurzaam en betaalbaar schoolgebouw. Met dit geld kunnen besturen 50% van de kosten voor het inhuren van extern advies terugkrijgen, tot een maximum van € 3.500.

Voordeling tarief voor advies

“Veel schoolbesturen hebben inmiddels gebruik gemaakt van de regeling. Nu zijn we aan de laatste subsidies toe gekomen,” zegt woordvoerder Wim Lengkeek van de Green Deal Scholen. “Met deze subsidie ontvang je voor een voordelig tarief advies van een deskundige. Alleen al uit het eerste gesprek haal je direct handvatten om aan de slag te gaan. Zo kun je actief werken aan een betere leer- en werkomgeving voor leerlingen en leerkrachten.”

De Green Deal Scholen ziet dat veel scholen en gemeenten daadwerkelijk aan de slag willen met een gezond en duurzaam schoolgebouw. Wat helpt, is goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden. “Als Green Deal Scholen bundelen we kennis, reiken we hulpmiddelen aan en brengen we partijen samen om van elkaar te leren”, zegt Lengkeek. Op de website GreenDealScholen.nl staan 80 praktijkvoorbeelden en stappenplannen om direct aan de slag te gaan. “Daarnaast helpen medewerkers van onze helpdesk scholen en gemeenten graag op weg bij het zetten van de juiste (vervolg)stappen.”

Deze Green Deal draagt bij aan duurzame groei, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord. Het is een samenwerking tussen vertegenwoordigers van het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, gemeenten, huisvestingsdeskundigen en verschillende ministeries.