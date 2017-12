De meest gelezen verhalen van 2017: nummer 8

In aanloop naar 2018 publiceert Duurzaam Gebouwd de komende 2 weken de 10 meest gelezen verhalen van 2017. Nummer 8 is het artikel over de komst van The Green House:

Circulair paviljoen in stationsgebied Utrecht

Strukton, Ballast Nedam en Facilicom gaan samen met Albron het circulaire horeca- en ontmoetingspaviljoen The Green House bouwen, dat waarschijnlijk in het voorjaar van 2018 klaar is.

Dit paviljoen wordt een horeca-, werk- en vergaderlocatie en moet 15 jaar lang een bron van inspiratie worden dankzij duurzame innovaties. Het gebouw moet een breed publiek inspireren en zo bijdragen aan een brede maatschappelijke betrokkenheid ten aanzien van circulair denken en handelen. The Green House moet oplossingen bieden voor het groeiende gevoel van urgentie op het gebied van duurzaamheid en klimaatdoelstellingen.

Remontabele bouw met prefab elementen

De bouw start in september. Het paviljoen wordt volledig remontabel gebouwd, waarbij gebruik wordt gemaakt van geprefabriceerde elementen. Daarnaast worden veel elementen uit andere, gerenoveerde gebouwen hergebruikt: zo komen de gevelplaten uit de oude Knoopkazerne, die naast The Green House staat. Na 15 jaar kan dit paviljoen op een andere locatie geplaatst worden en kan de vrijgekomen grond op een andere manier worden gebruikt. Zo zijn de grond en het gebouw toekomstbestendig.

Uitgangspunt van de samenwerking van de 4 partijen is een maximaal resultaat op het gebied van circulariteit, zowel tijdens de ontwikkeling en realisatie als tijdens de exploitatie 15 jaar lang. De resultaten worden gedeeld, zodat andere partijen ook van hun bevindingen leren.

Dit circulaire paviljoen komt op een centrale locatie binnen het sterk in ontwikkeling zijnde stationsgebied van Utrecht en grenst aan belangrijke verkeersaders zoals de Croeselaan, het Forum en de Moreelsebrug.

Bijdragen aan sociale levendigheid en veiligheid

The Green House sluit aan bij het streven van het Rijksvastgoedbedrijf, dat streeft naar een invulling die kan bijdragen aan de sociale levendigheid en sociale veiligheid. De gemeente Utrecht ging mee in de tijdelijke verlevendiging van een belangrijk en drukbezocht binnenstedelijk knooppunt. Vervolgens koos het Rijkvastgoedbedrijf ervoor om het paviljoen onderdeel te maken van een aanbesteding van een herontwikkeling van de naastgelegen voormalige Knoopkazerne, dat wordt ontwikkeld tot een modern rijkskantoor.