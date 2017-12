Nieuwe directeur voor duurzame datapartner 

Marcel Dommisse is aangesteld als directeur van Duurzaam Gebouwd-partner BackHoom. Dommisse was bij Strukton Worksphere als sales director verantwoordelijk voor thema’s verduurzaming en datagestuurde dienstverlening. Met de komst van Dommisse kan BackHoom de positie als duurzame datapartner verder verstevigen.

Binnen BackHoom richt Dommisse zich op het versnellen van de verduurzaming van woningen en gebouwen in Nederland. “Het heeft mij altijd gefascineerd dat we in Nederland omgaan met energie alsof het een vanzelfsprekendheid is”, vertelt Dommisse. “Dat is het zeer zeker niet als we willen dat onze aarde nog een aantal generaties meegaat. In mijn werk heb ik mij daarom de afgelopen jaren steeds meer ingezet voor duurzame energieoplossingen in met name grote instellingen en gebouwen. Ik kijk ernaar uit om vanuit het Duurzaam Dataplatform van BackHoom juist ook in die particulier gebouwde omgeving grote stappen te gaan zetten richting een duurzamer Nederland.”

Duurzaam Dataplatform

BackHoom is volop in ontwikkeling. De dienstverlening komt nu samen in het Duurzaam Dataplatform. Hierin worden diverse databronnen gecombineerd en geanalyseerd. Door deze data steeds verder te verrijken en eigen rekenmodellen te ontwikkelen, wordt ook nieuwe data gegenereerd. Hierdoor kan BackHoom gedetailleerde informatie over de kenmerken van elke woning en ieder gebouw in Nederland geven. Meer hierover is te vinden op de vernieuwde website www.backhoom.nl. Lees daarnaast meer informatie over BackHoom op de partnerpagina.