De meest gelezen verhalen van 2017: nummer 3

Auteur: Onno Dwars

In aanloop naar 2018 publiceert Duurzaam Gebouwd de komende 2 weken de 10 meest gelezen verhalen van 2017. Nummer 3 is de expertblog van Onno Dwars:

Mijn huis is niet duurzaam

Met trots tweette ik dat mijn energierekening thuis nu € 45 per maand bedroeg. De laatste 10 zonnepanelen zijn pas in juni 2016 geplaatst, dus dit jaar zal de rekening nog lager uitvallen. Toch bekroop mij het gevoel dat ik toch minder duurzaam ben dan ik dacht, na het lezen van de reacties op mijn twitter-bericht.

Sinds 2009 wonen we in jaren 30 woning. Je kent ze wel: enkel glas, dunne spouw, ongeïsoleerde zolder en een mooie klassieke granito-vloer in de hal, die als koeling werkt in zomer en winter. Bij binnenkomst waren we direct verkocht. Glas en lood en suite deuren, mooie plafonds en authentieke deuren.

Bij aankoop had ik mij als doel gesteld om de energierekening onder € 100 te krijgen. De vorige bewoners waren immers meer dan € 350 per maand kwijt, dus dat leek me een stevige ambitie. Met de Trias Energietica in mijn achterhoofd heb ik (mijn partner liet het aan mij over) onze klus aangepakt. Als doorgewinterde nul-op-de-meter ontwikkelaar wist ik ook dat energiezuinige apparatuur en gedrag essentieel is.

De tweet van Onno Dwars

Dus naast de meeste energiezuinige diepvries, warmtepomp droger en ledlampen investeerden we in het isoleren van (tussen)vloeren, gevel en dak. Natuurlijk werd de oudere cv-ketel vervangen en meteen een zonneboiler geplaatst. Het isoleren van de houten vloeren is vooral voor contactgeluid fijn, maar ook om energieverlies te voorkomen zodat niet het gehele huis verwarmd moet worden. Dit leidde al tot een energierekening van nabij de € 120. Afgelopen 2 jaar hebben we 14 zonnepanelen geplaatst, waardoor de energierekening op € 40 uitkomt. In totaal hebben we circa € 20.000 (waarvan € 6.000 vergoed werd met subsidies) geïnvesteerd in het verduurzamen en comfortabel maken van de woning. Dit resulteert in een jaarlijkse besparing van € 3.720 ten opzichte van de vorige bewoners. Om nog maar niet te spreken over de reductie van CO 2 -uitstoot.