‘Laat pensioenfondsen scholen bouwen’

Pensioenfondsen zijn de perfecte marktpartij om de bouw van duurzame schoolgebouwen op zich te nemen. Dat vertelde Bernard Wientjes van de Taskforce Bouw vanochtend bij Radio 1.

“Als pensioenfondsen de bouw van duurzame schoolgebouwen op zich nemen, dan kunnen zo zorgen voor een zo goedkoop én modern mogelijk gebouw”, legde Wientjes uit. “Ze zijn namelijk geïnteresseerd in de lange termijn, dus willen ze ervoor zorgen dat hun investering zo lang mogelijk goed blijft. En scholen bieden die zekerheid: ze gaan niet failliet. Daarnaast kunnen ze het probleem van het slechte klimaat in scholen oplossen en zo iets goed doen voor de kinderen.”

1.000 woningen per dag verduurzamen

Daarnaast heeft het kabinet als doel gesteld dat 10.000 woningen per jaar worden aangepast. Ondanks deze grote ambitie vertelde Wientjes dat dit zeker mogelijk is. “Dit komt neer op 1.000 per dag, maar nu zitten we op enkele tientallen. Het moet dus nu écht gaan gebeuren. In het regeerakkoord zijn hiervoor middelen vrijgemaakt. We zijn nu bezig om wijken zo ver te krijgen dat ze en masse gaan verduurzamen.”

Om dit te bereiken, wil hij vooral huurders en kopers verleiden. “Bij de verduurzaming van huurwoningen willen we een afschaffing van de 70%-regeling. Deze regeling draait erom dat 70% van de bewoners akkoord gaat met de verduurzaming van een appartementencomplex, voordat we dit complex kunnen verduurzamen. Dit is natuurlijk erg logisch, maar we hebben ook gemerkt dat dit remmend werkt en tot bureaucratie leidt.”

Huurders en kopers verleiden

Verleiden ziet hij daarom als juiste optie. “Het is niet leuk als er veel rommel in je woning is, alleen maar vanwege te veel tocht. Zeg daarom tegen de mensen: ‘Als je meedoet, dan pakken we ook meteen het achterstallig onderhoud in je keuken en badkamer aan. Dus niet alleen de verduurzaming van de woning, want dat is een technische oplossing. Maar maak het wonen voor de huurders ook leuker.”

Voor kopers is het lastiger. “Het aanbod moet hen verleiden en ontzorgen”, vertelde Wientjes. “Daarom zijn we nu bezig om tot een financiering te komen, die aan de woning blijft zitten als de koper verhuist. Hierdoor stijgt de waarde van de woning door de verduurzaming. In de vaste lasten van de energierekening zit dan bijvoorbeeld een compensatie. Dit staat ook in het regeerakkoord.”

Vergelijk met 'Wind op zee'

Ondanks de grote uitdaging denkt hij dat het doel haalbaar is. “Ik zie dit een beetje als ‘Wind op zee’. In het verleden zeiden mensen dat windmolens alleen op subsidiegelden draaiden. Inmiddels is het eerste windmolenpark succesvol aanbesteed, zonder subsidie. Als de motor begint te draaien en het bedrijfsleven grootschalig hiermee aan de slag gaat, dan kan het heel snel gaan.”

Het volledige interview met Taskforce Bouw-voorzitter Bernard Wientjes is terug te luisteren via NPORadio1.nl.

Foto bovenaan: Nul-op-de-meterwoning in het Friese Farmsum.