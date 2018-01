Samenwerking moet werkstromen volledig digitaliseren

VolkerWessels wil al haar zijn werkstromen volledig digitaliseren met Trimble-bouwtechnologieën. Daarom zijn beide bedrijven een samenwerkingsverband gestart.

Innovatie op het gebied van BIM-technologie staat voorop om het beheer en de voorspelbaarheid verder te optimaliseren. Zo gaat Trimble VolkerWessels’ praktijkervaringen verzamelen voor een verdere vernieuwing in de BIM-gebaseerde bouw.

Werkprocessen verbeteren met data

“Zij genereert bouwgegevens, die wij kunnen gebruiken om onze werkprocessen te verbeteren”, vertelt directeur Bouw en Vastgoedontwikkeling Marinus den Harder van dit bouwbedrijf. “Daarnaast voorziet Trimble ons van de nieuwste technologie en bouwinformatie. Zo kunnen we onze toegevoegde waarde naar onze klanten vergroten.”

Trimble- vicepresident Roz Buick is ook enthousiast over deze samenwerking. “Dit stelt ons beide in staat te innoveren. Tegelijkertijd creëren we waarde in de ontwerp-, bouw- en beheerfases van de bouw. Zo zoeken we samen naar inzichten voor gebouwen, infrastructuur en onroerend goed.” Naast de aankoop van Connect als centraal data- en samenwerkingsplatform en ProjectSight voor projectmanagement ondersteunt Trimble, samen met haar lokale partner Construsoft uit Zevenaar de implementatie en integratie met bestaande systemen.

Hotspot voor digitalisering

De samenwerking is een volgende stap in de verregaande investeringen die VolkerWessels doet in BIM. Vorige maand opende ze DigiBase (zie foto bovenaan): eenhotspot voor digitalisering in de bouw en vastgoedontwikkeling in Nederland. Naast de nieuwste kennis en toepassingen op het gebied van BIM-systemen richt het centrum in Nieuwegein zich ook op andere aspecten van digitalisering, zoals IoT, GIS, reality capturing en virtual en augmented reality.