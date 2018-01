Ambassadeurs zetten zich in voor levenskwaliteit

Koninklijke VolkerWessels wees 12 ambassadeurs voor levenskwaliteit aan, die het thema de komende tijd verder vorm geven. De geselecteerde mannen en vrouwen geven het onderwerp op diverse manieren handen en voeten en brengen intern als extern de urgentie voor het voetlicht.

Het initiatief kwam ter sprake bij een ontmoeting tussen directeur Ron Koenen van KPE Groep en business unit manager duurzaamheid en innovatie Lars van der Meulen van Aveco de Bondt. “Op Building Holland 2017 reikten we een prijs uit, een persoonlijke ontwikkelscan voor medewerkers van VolkerWessels-bedrijven” vertelt Koenen. Zijn organisatie spitst zich toe op de ontwikkeling van mensen die actief en werkzaam zijn binnen de bouw, vastgoed en techniek. “Onze passie en onze idealen zijn dat we een bijdrage leveren aan bedrijven en medewerkers, zodat de duurzame inzetbaarheid een boost krijgt.”

Een van de manieren om als individu te groeien en inzetbaarheid te verbreden is een gevalideerde persoonlijke ontwikkelscan. “We horen van bouwers dat zij bijvoorbeeld de meest innovatieve bouwer willen zijn”, vertelt Koenen. Je hebt dan een plan nodig om medewerkers mee te krijgen in je visie en hierin vooruit te streven. Om die reden bieden wij persoonlijke ontwikkelscans aan, om het beste in de persoon naar voren te halen en ervoor te zorgen dat een persoon optimaal kan presteren binnen de ambities van de organisatie.”

Om de markt te motiveren en organisaties te belonen die investeren in haar medewerkers, reikt KPE één keer per jaar een prijs uit. “We zochten naar het bedrijf dat de meeste energie steekt in dit gedachtegoed”, geeft Koenen aan. “Op Building Holland gaven we een workshop om dit handen en voeten te geven, samen met oud-profvoetballer en ambassadeur John de Wolf. We onderzochten welke partij zich het meest had ingezet binnen personeelsontwikkeling en kwamen tot de winnaar: VolkerWessels. Zij zouden een cheque van 7.500 euro ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers door middel van de POS ontvangen.”

Bijdragen aan gezondheid en sociale participatie

Zouden, want uiteindelijk kreeg het bouwconcern de cheque niet in handen. “Ik belde Ron en dankte hem hartelijk voor de prijs”, vertelt Van der Meulen. “Daarbij bracht ik het idee naar voren om binnen VolkerWessels 12 ambassadeurs levenskwaliteit aan te wijzen. Dit thema staat bij ons centraal, want door onze werkzaamheden kunnen we bijdragen aan sociale participatie, natuurlijk kapitaal en gezondheid. Daarom leek het me een goed idee om de prijs te gebruiken om een traject voor deze ambassadeurs op te zetten.”

Het duo ging aan de slag om een training op te zetten binnen de kaders van het onderwerp levenskwaliteit. “Eerst formuleerden we de kernwaarden waaraan de ambassadeurs moeten voldoen”, licht Van der Meulen toe. “Het moeten koplopers zijn die duurzaamheid en levenskwaliteit in hun hart hebben gesloten. We selecteerden echte inspirators, die dingen in beweging zetten.”

Een belangrijke randvoorwaarde om het ambassadeurschap succesvol te maken, is de immuniteit die de uitverkorenen genieten. “De personen die met deze opgave aan de slag gaan, moeten het recht hebben gevraagd en ongevraagd advies te geven, zonder hierbij te worden teruggefloten door projectleiders of hun leidinggevenden”, geeft Van der Meulen aan. “Ik ben ervan overtuigd dat de beste ideeën pas komen als je je hart kunt laten spreken. Door deze regeling te treffen zorgen we ervoor dat deze mensen een vrije rol krijgen.”

Verschillende perspectieven

Deze personen komen uit verschillende disciplines en geledingen van de organisatie. “Van commercieel manager tot technicus”, licht Van der Meulen toe. “Daardoor kijken ze ook verschillend naar de invulling. De één wil maatregelen nog extremer doorvoeren dan de ander. Er zijn ook ambassadeurs die juist stapje voor stapje willen verduurzamen. De training is ook heel fijn om te ervaren hoe je elkaar kunt versterken. Daarnaast leer je elkaar beter kennen.”

Building Holland vormde het podium voor de uitreiking van de prijs

Als overkoepelende eigenschap geldt intrinsieke motivatie. “Of je nu directeur of adviseur bent, het gaat om de motivatie om de benoemde thema’s op te pakken en het verschil te maken”, vindt Koenen. “Je organisatie moet het gedachtegoed dragen en ervoor zorgen dat je de mogelijkheid hebt om nieuwe dingen te proberen en out of the box te denken.”

Levenskwaliteit naar een hoger niveau

Na de training staan er nog twee vervolgtrajecten en een bijeenkomst met de ambassadeurs in de agenda. “Daar gaan ongetwijfeld nog veel ideeën uitkomen”, vertelt Van der Meulen. “Verder gaan we samen met iemand uit ons Corporate Social Responsibility-platform doelstellingen inventariseren aan de hand van de ideeën en deze formaliseren. Op deze manier zorgen we ervoor dat we met alle goede ideeën aan de slag gaan en levenskwaliteit naar een hoger niveau tillen.”