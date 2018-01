Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: MK Deuren

MK Deuren is een nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd. Mark Kooijman stelt dit bedrijf voor.

Wat zijn jullie kernactiviteiten?

“Onze kernactiviteit blijkt hem eigenlijk al uit de naam: het verkopen van deuren. Naast de deuren verkoopt MK Deuren ook een eigen ontwikkelde onderdorpel in een totaalconcept. Het totaalconcept bevat de deur, het kozijn en de onderdorpel.”

Op welke manier(en) zetten jullie in op duurzaamheid?

“We zetten in op duurzaamheid door middel van een nieuw product. Wij hebben een deur ontwikkeld, genaamd de MK Procoya (zie foto bovenaan). Dat is de meeste duurzame deur op dit moment. De standaarduitvoering is geschikt voor de passiefhuisnorm.”

Naar welke duurzame producten die jullie leveren, is de vraag vanuit de markt het grootst?

“De vraag naar deuren in de markt neemt steeds toe. Vooral onze MK Procoya-voordeur in combinatie met ons MK ProMax-onderdorpel wordt een hit: in zowel de renovatie als de nieuwbouw.”

Welk door MK Deuren uitgevoerd project is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

“Ons meest innovatieve product is een voordeur gemaakt van het hoogwaardig kwaliteit Tricoya-hout. We hebben deze deur MK Procoya genoemd. Deze deur is opgebouwd uit verschillende delen: hij bevat een hardhouten randhout en een geïsoleerde kern met Medite Tricoya Extreme voor een glad en strak oppervlak. Daarnaast bevat deze deur een enkele dichting: bijzonder voor een renovatiedeur. Ondanks de enkele dichting is de MK Procoya in staat meer dan 650 pascal op gebied van wind- en waterdichtheid te keren. Deze deur is uniek toepasbaar in de bestaande bouw: je hoeft namelijk niet meer in te meten en dat drukt kosten. Daarnaast is de deur toepasbaar in natte ruimtes, omdat de deur in staat is water op te nemen. Dit komt door de inhoud van de deur, waar onder andere de houtsoort Tricoya van toepassing is. Wanneer je de MK Procoya toepast in natte ruimtes, trekt de deur dus niet krom en heeft het geen last van delaminatie. Door de goede resultaten op gebied van isolatie en wind- en waterdichtheid heeft de MK Procoya de norm ‘passiefbouw’. Hij is ook uitermate geschikt voor nieuwbouwprojecten.”

Waarom zijn jullie partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“MK Deuren was op zoek naar een partner die ondersteuning geeft in het promoten van duurzaamheid en innovativiteit. Doordat wij ook op Building Holland staan en Duurzaam Gebouwd evenementen organiseert richting en om die beurs heen, vinden wij Duurzaam Gebouwd een goede partner om ons nieuwe product te ondersteunen.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

“Tegenwoordig moet alles zo lang mogelijk mee gaan, zo min mogelijk kosten en zo laag mogelijke onderhoudskosten hebben. Deze aspecten hebben natuurlijk alles te maken met duurzaamheid. Het aantal duurzame producten nemen in de toekomst alleen maar toe. Begin volgend jaar komen we met nieuwe innovaties op dit gebied.”