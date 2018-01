Veel aandacht voor #VanGasLos in Duurzaam Gebouwd Magazine

“Bij de verduurzaming van Nederland tot in 2017 aan toe – en ik denk dat het in 2018 niet anders zal zijn – lopen de corporatiewoningen ver voorop.” Dit vertelt Aedes-voorzitter Marnix Norder in Duurzaam Gebouwd Magazine #39.

“Woningcorporaties doen veel meer aan verduurzaming dan particuliere huizeneigenaren en verhuurders bij elkaar. Ik vind dat zij ook stappen moeten zetten. Dat loopt nu steeds schever en dat is echt zorgelijk. Bovendien is een corporatiewoning gemiddeld kleiner dan een woning in een van die andere sectoren. Dat maakt dat de kleinere en goedkopere (corporatie)woningen de duurzaamheidskar trekken. Dat is de omgekeerde wereld, vind ik.”

Duurzaam Gebouwd Congres #VanGasLos

Norder is een van de keynotesprekers tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres, dat op 1 februari plaatsvindt in Hoofddorp. Dit congres heeft als thema #VanGasLos en dit thema neemt ook in Duurzaam Gebouwd Magazine een belangrijke plek in: meer dan 20 pagina’s met verhalen over de ambities en keuzes van diverse gemeenten en bedrijven.

Zo spreekt wethouder John Nederstigt van de gemeente Haarlemmermeer tijdens dit congres. “De gemeenteraad heeft meerdere moties aangenomen over gasloze woningen bouwen. Zo willen we bewoners een signaal geven over welke kant we op willen. En dat is: ieder huis dat vanaf nu gebouwd wordt in Haarlemmermeer, moet gasloos of energieneutraal zijn.”

Renovatie Paleis Het Loo

Naast ruim 20 pagina’s over het thema #VanGasLos komen ook de thema’s ‘Renovatie & transformatie’ en ‘Maatschappelijk vastgoed’ uitgebreid aan de orde. Zo sloot Paleis Het Loo begin januari de deuren voor een grootschalige renovatie, die zo’n 3 jaar duurt. “In het vernieuwde gebouw gaan we onder meer centraal energie opwekken via een wko-installatie. Deze ingreep is nodig, willen we ook in de toekomst een toonaangeving museum blijven”, vertelt Peter Bakkum, hoofd projectbureau Renovatie & Uitbreiding.

Demontabele sporthal in Venlo

In het thema ‘Maatschappelijk vastgoed’ staat een verhaal over de demontabele sporthal in Venlo, die op cradle-to-cradle is geïnspireerd. Hierbij past Thermaflex voor het eerst isolatie en leidingen toe, die ze aan het eind van de gebruiksfase weer terugkoopt van opdrachtgever gemeente Venlo. "Bij dit project en onze innovatie heeft adviesbureau C2C Expolab een belangrijke rol gespeeld", geeft Nelienke Bosch van dit bedrijf aan.

