Zout zorgt voor energiebesparing

Netbeheerder Enduris gebruikt zout om zijn serverruimte te koelen. Deze PCM-koeler (zie foto hierboven) reduceert zowel het energieverbruik met 90% als de koelingskosten.

“De speciaal ontwikkelde zoutoplossing absorbeert de warmte met behulp van ventilatielucht, als dit boven een bepaalde lucht komt”, legt Walter van Kampen van OC Autarkis uit. Zijn bedrijf levert faseveranderende materialen (PCM), waaronder dit zout voor deze ruimte met server voor de bedrijfsvoering van het 150/10kV-station. De PDC is half december 2017 in gebruik genomen, in het station dat staat in de Willem-Annapolder in de Zeeuwse gemeente Kapelle.

Thermische batterij

“Op een later moment geeft het automatisch de geabsorbeerde warmte weer af aan de koelere nachtlucht. Het werkt dus als een thermische batterij: de warmte ontlaadt met behulp van de ventilatielucht.”

Special Assetmanager Marco Visser is blij met deze keuze. “Dit sluit aan bij de verduurzamingsambitie van Enduris. Aangezien deze PCM-koeler al een goed track record heeft, was de keuze voor ons niet moeilijk.” OC Autarkis heeft deze PCM-koeler de naam ‘Process Data Cooler’ (PDC) genoemd.

Koeling voor 2 bedrijven

De Zeeuwse netbeheerder Enduris deelt dit station met Tennet, netbeheerder van de 380kV- en 150kV-netten in Nederland. Het is dan ook aangesloten op het TenneT-net. Zo zorgt dit materiaal voor de koeling van beide bedrijven. Volgens Theo Brinksma van BrinkXX Solutions – samenwerkingspartner van OC Autarkis – is de markt voor PCM-koeling nog veel groter. “Wanneer we alleen al naar de netbeheerders kijken in Nederland en landen direct om ons heen, zijn er veel stations waar koeling nodig is. Een technologie die goedkoper is dan de huidige systemen, met zo’n 90% minder energiegebruik past daar goed in.”

Foto bovenaan: De Process Data Cooler in de serverruimte van Enduris.