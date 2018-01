Gratis tool laat scholen verduurzamen

De Beslisboom Verduurzaming Scholen moet de verduurzaming van scholen eenvoudiger maken. Met de tool is het mogelijk om erachter te komen welke maatregelen de meeste impact hebben op het binnenklimaat en de energiebesparing.

De boom geeft voor schoolgebouwen in het PO en VO uit drie verschillende bouwjaarklassen een maatregelpakket met oplossingen voor energie- en binnenklimaatverbetering. In totaal zijn er 9 integrale maatregelpakketten, met maatregelen die onderling op elkaar zijn afgestemd, berekend voor een exploitatieperiode van 5, 15 of 25 jaar.

De tool geeft een indicatie van de benodigde bouw- en investeringskosten, opties voor financiering en handige informatie over aanbestedingsprocedures. Om kennis te maken met de Beslisboom organiseren IVVD, ontwerp- en ingenieursorganisatie Arcadis, Boot Advocaten en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De Beslisboom Verduurzaming is gratis beschikbaar als online tool op www.rvo.nlfrissescholen.