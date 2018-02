Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: Dura Vermeer

Als nieuwe partner heeft Dura Vermeer zich aangesloten bij het netwerk van Duurzaam Gebouwd. Divisiedirecteur Bouw en Vastgoed André Köster stelt het bedrijf voor.

Wat zijn jullie kernactiviteiten?

“We richten ons op de sectoren Infra en Bouw & Vastgoed. Binnen Bouw & Vastgoed hebben we specifieke bedrijfsonderdelen, zoals nieuwbouw, renovatie en vastgoedontwikkeling.”

Op welke manier(en) zetten jullie in op duurzaamheid?

“We zijn koploper op het gebied van nul-op-de-meter. Zo verduurzamen we van bestaande woningen en zijn we volop met NOM-nieuwbouwwoningen aan de gang. We hebben de meeste NOM-woningen gebouwd in Nederland. Daarnaast zijn we binnen de onderneming actief aan de slag met circulariteit. Een van de grote voorbeelden daarvan is de renovatie van het hoofdkantoor van Liander in Arnhem. Bijna de hele renovatie was circulair: 95% van de materialen die uit het bestaande gebouw zijn gehaald, zijn opnieuw gebruikt.”

Naar welke duurzame producten en/of diensten die Dura Vermeer levert is de vraag vanuit de markt het grootst?

“Het (ver)bouwen van bestaande en nieuwe woningen naar NOM. Dus ook zonder gasaansluiting.”

Welk door jullie uitgevoerd project is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

“Ik denk het hoofdkantoor van Alliander. We hebben het bestaande gebouw gerenoveerd naar gasloos en gezorgd voor een circulair pand. Ook bouwen we aan de duurzaamste wijk van Nederland: Rijswijk-Buiten (zie foto bovenaan).”

Waarom zijn jullie partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“We willen tot de top-3 vernieuwers in de bouwsector behoren. Naar onze mening zijn we dat ook. Daarnaast willen we als familiebedrijf onze verantwoordelijkheid nemen om te komen tot een duurzame, circulaire toekomst. Duurzaam Gebouwd past hier goed bij.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

“Ik verwacht een integratie van vastgoed met energie. Een producten- en/of dienstenpakket moet dit ondervangen. Daarnaast verwacht ik een snelle doorontwikkeling duurzame (installatie)technieken. Gebouwen zonder gasaansluiting worden zeer snel de norm. Op middellange termijn wordt circulariteit de norm, sneller dan de overheid aangeeft. Ook denk ik dat er duurzame hypotheken komen, die woningeigenaren helpen om zelf verduurzamingsmaatregelen te kunnen nemen.”