Groene Pen voor Onno Dwars

Auteur: Tim van Dorsten

Onno Dwars van Ballast Nedam heeft gisteren De Groene Pen ontvangen tijdens het Duurzaam Gebouwd Congresdiner. Hij kreeg deze prijs vanwege zijn blog ‘Mijn huis is niet duurzaam’, de meest gelezen expertblog van 2017.

Dwars (rechts op de foto) ontving De Groene Pen uit handen van Marvin van Kempen (links op de foto), hoofdredacteur bij Duurzaam Gebouwd. “In je blog toonde je niet alleen zelfreflectie”, lichtte Van Kempen toe. “Je hebt lezers ook blij gemaakt en boos gemaakt: je hebt ze actief gemaakt. En dat laatste vinden wij belangrijk, want zo maken we impact.”

Die impact was met name in 2017 duidelijk, liet Van Kempen weten. Het afgelopen jaar had DuurzaamGebouwd.nl 500.000 paginaweergaven en inmiddels heeft het Twitter-account van Duurzaam Gebouwd 15.000 volgers. “En dat is allemaal te danken aan jullie, onze experts.” Dwars was op zijn beurt erg trots met zijn uitverkiezing. Zijn woorden zijn terug te lezen in de blog, die gisteravond op DuurzaamGebouwd.nl verscheen: ‘Woekerhuizen en liefdesnestjes’.

Navolging statement MRA

Eerder op de avond liet gedeputeerde Jack van der Hoek weten terug te kijken op een geslaagd congres. “We hebben veel goede praktijkvoorbeelden gehoord. Daarnaast zijn we blij met het duidelijke statement dat de Metropoolregio Amsterdam heeft gemaakt. We hebben begrepen dat de regio Noord-Holland-Noord hetzelfde gaat doen. Dat is belangrijk, want Noord-Holland is meer dan alleen de MRA.”

Daarnaast liet hij nog een keer weten dat vangaslos niet de enige manier is. “De opgave is zo groot: het is én-én-én. Iedere wijk of dorp is maatwerk.”