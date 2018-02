Nieuwe stagiairs bij Duurzaam Gebouwd

Kirsten Petersen en Nathan Uittenhout zijn deze week aan de slag gegaan bij Duurzaam Gebouwd. Petersen is stagiair op de afdeling ‘Events’, Uittenhout op de afdeling ‘Marketing’.

Kirsten Petersen (20) versterkt voor 4 maanden de afdeling ‘Events’ voor haar afstudeerstage. Ze volgt de opleiding ‘Medewerker Evenementenorganisatie’ aan het Rijn IJssel College in Arnhem en heeft inmiddels ervaring op de verschillende vlakken van evenementenorganisatie. “Denk niet alleen aan beurzen en seminars, maar ook aan partijen en festivals. Hierin vind ik mijn passie in het organiseren, onderzoeken, een evenement van A-tot-Z neerzetten en samenwerken met collega’s.”

Bij Duurzaam Gebouwd geldt een van de evenement als haar afstudeeropdracht. Welk evenement is echter nog onduidelijk. “Naast mijn studie heb ik mijn eigen onderneming in de fotografie. Ik reis door Europa om verschillende evenementen vast te leggen en innovatieve ideeën op de markt te brengen.” Wanneer ze deze studie succesvol heb afgerond, gaat ze verder studeren aan Fontys Hogeschool in Eindhoven. Petersen is bereikbaar via petersen@duurzaamgebouwd.nl.

Onderzoek naar klanttevredenheid

Nathan Uittenhout (22) is vierdejaars student Communicatie & Multimedia Design aan de HAN in Arnhem. “Tijdens mijn stage voer ik een klanttevredenheidsonderzoek uit voor de afdeling Marketing”, vertelt hij. “Ik ben me bewust van de laatste trends en ontwikkeling op technologisch gebied. Deze kennis wil ik graag delen binnen het team.”

Hij is enthousiast om te beginnen. “Duurzaamheid is erg belangrijk en wordt in de toekomst alleen maar belangrijker. Ik vind het dan ook een enorme uitdaging om als onderdeel van Duurzaam Gebouwd mijn steentje bij te dragen aan een duurzamer gebouwde omgeving. Daarnaast vind ik het interessant om onderdeel te zijn van een bedrijf. Ik hoop inzicht te krijgen in alle zaken, die hierbij komen kijken.” Uittenhout is bereikbaar via uittenhout@duurzaamgebouwd.nl.