DGMR/BBA Binnenmilieu beschikt over de eerste WELL Faculty Member in Nederland. Het Internationale WELL Building Institute (IWBI) selecteert WELL Faculty members op basis van hun kennis van WELL en de relatie tussen de gebouwde omgeving, comfort en gezondheid.

Tim Beuker, die eerder al de titel van eerste Nederlandse WELL AP behaalde, gaf bij Circl in Amsterdam de eerste officiële WELL-workshop in Nederland. Dit deed hij samen met Whitney Gray van Delos, de Amerikaanse ontwikkelaar van WELL.

Naast de workshops verzorgen DGMR/BBA Binnenmilieu ook zelf cursussen en workshops op maat. Meer informatie over de WELL-workshops is te verkrijgen via Tim Beuker.