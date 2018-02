Erkenning voor certificeringssysteem verantwoorde herkomst beton

CSC-NL is door BREEAM officieel als keurmerk opgenomen. Bedrijven met een CSC-certificaat worden daarmee erkend door de certificeringsmethodiek.

De methodiek wordt toegepast bij de verduurzaming van de bouw- en vastgoedsector, onder andere bij het toekomstbestendig maken van kantoren. Het werkt op basis van punten die partijen kunnen behalen voor allerlei factoren die met duurzaamheid van gebouw en omgeving te maken hebben.

CSC is als certificeringssysteem gericht op verantwoorde herkomst voor beton, cement en toeslagmaterialen. CSC-gecertificeerd beton van alle beschikbare niveaus (brons en hoger) kan een score-niveau van 5 punten behalen, waardoor CSC van toepassing is bij MAT 05 in BREEAM-NL. CSC-gecertificeerde bedrijven halen hier voordeel uit bij het leveren aan projecten met een BREEAM-certificering en projectontwikkelaars en bouwbedrijven krijgen een extra optie om punten te verdienen onder deze methode.

Meer informatie is te vinden op de website van CSC-NL.