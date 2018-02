Duurzaam Gebouwd zoekt: redacteur

Om ons redactieteam uit te breiden zijn wij op zoek naar een redacteur (m/v, 40 u).

Duurzaam Gebouwd is een kennisplatform voor de bouw- en vastgoedsector, met eigen websites, nieuwsbrieven en magazines. De professionele organisatie heeft een zakelijke uitstraling in een informele en gemoedelijke sfeer. Je werkt hier in een klein team, waarbij de focus ligt op het behalen van het gezamenlijke doel.

De functie

Als redacteur bij Duurzaam Gebouwd ben je onder andere verantwoordelijk voor de redactionele invulling van diverse websites, digitale nieuwsbrieven en magazines. Je selecteert hiertoe zelfstandig door de markt aangeleverde berichten. In overleg met het redactieteam maak je hieruit evenwichtige, definitieve selecties voor de verschillende (online) media. Je redigeert deze en verrijkt ze waar nodig tekstueel en visueel en maakt ze journalistiek gereed voor online publicatie via ons Content Management Systeem. Ook schrijf je met regelmaat eigen nieuwsitems, bijvoorbeeld aan de hand van activiteiten die vanuit het kennisplatform worden ontplooid. Naast deze werkzaamheden bied je de organisatie ondersteuning op het gebied van social media.

Wie ben jij?

Je beschikt met name over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden en hebt een bijzonder goed gevoel voor de Nederlandse (en Engelse) taal. Duurzaamheid en media hebben je interesse; affiniteit met de bouwsector is een absolute pré. Je bent in staat zelfstandig te werken en functioneert daarnaast ook uitstekend in teamverband. Je hebt een hbo denk- en werkniveau (journalistiek / communicatie) en bij voorkeur werkervaring in een business-to-business werkomgeving. Contact leggen met de markt zie jij als kansen je ambities waar te kunnen maken.

Wat bieden wij?

Duurzaam Gebouwd is een ambitieuze onderneming met een hoofdredacteur, een marketing- en communicatie-, events, en salesteam. Ons aanbod sluit aan op onze ambities. Wij bieden een functie met diverse mogelijkheden om jezelf te ontplooien. Je wordt gestimuleerd om eigen initiatief te tonen en je maximale bijdrage te leveren aan de inhoudelijke doelstellingen van Duurzaam Gebouwd binnen een dynamische en sterk groeiende organisatie, waar nog tal van veelbelovende projecten te verwachten zijn.

Je wordt opgenomen in een enthousiast team waarbinnen je kunt rekenen op degelijke ondersteuning en je tevens voldoende ruimte krijgt om je redactionele vaardigheden optimaal aan te wenden en te ontwikkelen. Het geboden salaris is marktconform. Je werkweek in een goede werksfeer bestaat uit vijf dagen op kantoor in Velp.

Meer weten?

Voor meer informatie neem je contact op met Annemarie Pindus, officemanager Duurzaam Gebouwd: 085- 27 35 970. Je sollicitatie (inclusief CV en foto) kun je via e-mail sturen t.a.v. Wietse Walinga.