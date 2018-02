Aanvullende maatregelen voor doelstellingen Energieakkoord

Om de doelen van het Energieakkoord te halen is een pakket aanvullende maatregelen afgesproken om extra energie te besparen en de productie van duurzame energie te versnellen. Belangrijke maatregelen zijn informatieplicht in Wet Milieubeheer, extra besparing voor maatschappelijk vastgoed en een investeringsimpuls banken.

De belangrijkste maatregel is wellicht nog wel de informatieplicht in de Wet Milieubeheer. De Wet schrijft al jaren voor dat bedrijven besparingsmaatregelen moeten nemen die ze in 5 jaar terugverdienen. Dat zijn relatief eenvoudige maatregelen, maar de uitvoering van de wet verliep tot nu toe gebrekkig omdat er te weinig zicht was op wat bedrijven deden. Die krijgen nu de plicht om te melden welke maatregelen ze hebben getroffen.

“De informatieplicht, een omgekeerde bewijslast, is een fundamentele doorbraak in de uitvoering van deze wet”, vindt voorzitter Ed Nijpels van de Borgingscommissie. Naast de maatregelen omtrent deze wet wordt de monitoring van Wind op land geïntensiveerd. “Wind op land is een taai dossier. Er zijn plannen genoeg. We moeten nu zorgen dat ten minste 6000 MW op tijd afkomt. Het liefst in overleg en met daadkracht. Desnoods met ingrijpen van de minister.”

De belangrijkste maatregelen die zijn afgesproken zijn als volgt: informatieplicht in Wet Milieubeheer, extra besparing en in glastuinbouw en maatschappelijk vastgoed en investeringsimpuls banken. Daarnaast moet er een versnelling plaatsvinden van de aanpak Wind op land, duurzame opwekking rijksgronden en waterschappen, projecten ultradiepe geothermie en een verbetering van subsidieregelingen.