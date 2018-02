Duurzame daktuin voor Leids Universitair Medisch Centrum

Forbo Flooring levert gratis Marmoleum-vloeren voor de nieuwe daktuin van het Ronald McDonald huis bij de kinderafdeling van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Interieurbouwer Intos is aan de slag bij het Medisch Centrum om een speelruimte voor patiëntjes en hun familie te maken. Het ontwerp komt van de hand van Mirato en Van Schie architecten.

De speelgelegenheden variëren van een glijbaan, schommelstoelen tot een boom. Naast Forbo steunt ook Blok Plaatmateriaal het Ronald McDonald huis met gratis producten. Naar verwachting gaat de daktuin juni 2018 open.

Het LUMC zet op verschillende vlakken in op duurzaamheid. Zo neemt het centrum maatregelen om tussen 2017 en 2020 6% energie-efficiëntie te realiseren. Een WKO in twee LUMC-gebouwen zorgt voor duurzame warmte en koude. Naast deze inzet is het percentage gescheiden afval in 2016 toegenomen met 4%, naar een scheidingspercentage van 28%.