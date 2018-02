Rob van Gijzel nieuwe voorzitter Betonhuis

Per 1 maart 2018 vormt oud Tweede Kamer-lid Rob van Gijzel de nieuwe voorzitter van Betonhuis.

“Afgelopen jaar heb ik als voorzitter van de nationale samenwerkingstafel woningbouw gezien dat de enorme maatschappelijke bouwopgave alleen kan slagen als alle partijen in de bouwwereld hun verantwoordelijkheid nemen”, vertelt Van Gijzel. “De cement- en betonindustrie heeft zich verenigd in Betonhuis, waardoor zij de maatschappelijke, innovatieve en duurzaamheidsuitdagingen nog beter kunnen vormgeven. Daar zet ik me graag voor in.”

Betonhuis

Sinds 1 december 2017 hebben de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), het Cement&BetonCentrum (C&BC) en de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) zich verenigd onder een nieuwe koepel: Betonhuis. Betonhuis is het aanspreekpunt binnen de betonsector, een innovatief kenniscentrum en de expert op het gebied van duurzaam bouwen met beton. Betonhuis vertegenwoordigt 300 bedrijven in verschillende sectoren en is gevestigd in Woerden.