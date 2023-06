Philadelphia Zorg wil haar verantwoordelijkheid nemen op het gebied van Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Als onderdeel van deze verantwoordelijkheid heeft SPZ de Green Deal Zorg ondertekend. Voor de uitvoering het uitdragen van het thema Duurzaamheid zoeken wij een Manager Duurzaamheid.

Manager Duurzaamheid

36 uur per week



De duurzaamheidsmanager draagt proactief bij aan het bevorderen van de duurzaamheid en circulariteit van de bedrijfsvoering van SPZ, en dit gaat over de gehele breedte van de organisatie, van de zorgprocessen tot de vastgoedportefeuille. Hij of zij volgt daarbij de externe duurzaamheidsontwikkelingen in de markt, is goed op de hoogte van de ontwikkelingen op gebied van wetgeving en mogelijke implicaties hiervan op SPZ en zorgt voor een goede vertaalslag naar de interne organisatie. De duurzaamheidsmanager is de verbindende factor binnen de diverse lijn- en serviceorganisatieonderdelen en kan als boegbeeld dienen voor de duurzaamheidsambities van SPZ in extern verband.



Ben jij goed in je vak en wil je jouw kwaliteiten inzetten voor onze cliënten? Kom dan werken als Manager Duurzaamheid.



Jouw uitdaging

Als ambassadeur van duurzaamheid/circulariteit binnen de organisatie anderen stimuleren, verbinden, inspireren en activeren om duurzaamheidsdoelen in hun taken te integreren.



Dit doe je door:

Aansprekende communicatiematerialen te ontwikkelen in samenwerking met communicatie.

Het ontwikkelen van een routekaart per afdeling, zodat medewerkers handvaten hebben in hoe ze bij kunnen dragen aan de SPZ-duurzaamheidsstrategie.

Het trainen van medewerkers, zodat zij de duurzaamheidsdoelen kunnen verweven in hun taken en functies.



Toetsen en doorvertalen van wet- en regelgeving en marktontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en naar werkbare toepassingen die zowel duurzaam als kostenefficiënt zijn voor SPZ. Waarbij de zorg voor cliënten niet uit het oog wordt verloren.



Op proactieve wijze implementeren van duurzaamheidsprojecten door beïnvloeding en begeleiding van de relevante (interne) stakeholders.



Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en tijdig en juist rapporteren op het gebied van duurzaamheid (denk hierbij aan CO2, water en waste reporting) ten einde de impact van de duurzaamheidstrategie op organisatie en de maatschappij inzichtelijk te maken.



De duurzaamheidsmanager betreft een bedrijfsbrede functie zonder een leidinggevende rol. Je rapporteert aan de Directeur Huisvesting en Facilitaire Zaken. De standplaats van deze functie is Amersfoort en je werkt hybride.



Onze ambitie

We ondersteunen elke dag meer dan 9.500 cliënten bij het leiden van hun eigen leven en durven los te laten als het kan. We wijken van de gebaande paden af als dat in het belang is van de cliënt. Dat doen we met liefde, lef en meesterschap. Spreekt deze werkwijze je aan? Kom bij ons werken!



Bij Philadelphia halen we het beste uit elkaar. Daarom zorgen wij voor:

De ruimte om met je team zelforganiserend te werken.

Een brutosalaris volgens de cao Gehandicaptenzorg van minimaal € 3.945,- en maximaal € 5.957,- (FWG 65) bij een fulltime dienstverband van 36 uur.

van minimaal € 3.945,- en maximaal € 5.957,- (FWG 65) bij een fulltime dienstverband van 36 uur. Een contract voor bepaalde tijd, bij gebleken geschiktheid zetten we die graag om naar onbepaalde tijd of een vast contract met een proeftijd van 2 maanden.

Volop ruimte voor eigen inbreng en het ontwikkelen van jouw talenten, je werkt mee aan projecten en activiteiten.

Faciliteiten om goed in je vel te zitten. Van opvangteam en leefstijlchecks tot timemanagement, trainingen en coaching, kies wat je nodig hebt.

Korting op uitjes en een interessante laptop- en fietsregeling.



Bekijk al onze arbeidsvoorwaarden op werkenvoorphiladelphia.nl/arbeidsvoorwaarden.



Over jou

Je hebt een aantoonbare drive om SPZ en daarmee de wereld duurzamer te maken met aandacht voor de specifieke omstandigheden van onze cliënten.

Een afgeronde hbo-/wo-opleiding.

Minimaal 6 tot 8 jaar relevante werkervaring.

Kennis van (langdurige) zorgprocessen.

Goede communicatieve en sociale vaardigheden, weet te verbinden en zich te verplaatsen in de ander.

In staat een diverse groep van stakeholders aan elkaar te verbinden en te laten werken aan een gezamenlijk doel.

Consciëntieus, gegeven de rapportage verantwoordelijkheden.

Inhoudelijke kennis van zorg verduurzamingstools als Greendeal Zorg en Milieuthermometer Zorg.

Zelfstandig, toont eigenaarschap maar ook een sterke teamplayer.

Projectmatig kunnen werken, organisatievermogen.

Overtuigingskracht, gevoel voor ondernemerschap en resultaatgericht.

Innovatief en creatief; denkt in oplossingen.

Breder/verder kunnen kijken en opereren dan CO2-targets.



Echt iets voor jou?

Vertel ons waarom jij denkt dat je bij ons past. Doe dit uiterlijk 13 juli 2023 via het sollicitatieformulier op onze website. Het vacaturenummer is 3325.



Heb je nog vragen? Bel dan met Brigitta Teeken, HR Adviseur, op telefoonnummer 06 - 27 19 45 93.



Interne sollicitanten gaan voor bij gelijke geschiktheid. Waarom? Omdat we het belangrijk vinden dat medewerkers de mogelijkheid hebben zich verder te ontwikkelen.



We maken geen gebruik van werving- en selectiebureaus.



We heten je van harte welkom bij Philadelphia om wie je bent. We zijn nieuwsgierig naar jouw kijk op het leven. Want juist alle verschillende perspectieven, achtergronden, geaardheden en inzichten samen maken dat we cliënten optimaal kunnen ondersteunen.



Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op om een kennismakingsgesprek in te plannen. Het recruitmentteam van Philadelphia werkt zonder tussenkomst van werving- en selectiebureaus.