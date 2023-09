Vacature: Projectmanager verduurzamen bedrijven en bedrijventerreinen

32- 36 uur per week

Die ondernemers adviseert én stimuleert



We hebben als Gemeente Amersfoort stevige ambities op het gebied van duurzaamheid. In 2030 willen we - ondanks een forse inwonersgroei - onze CO2 uitstoot meer dan hebben gehalveerd zodat we in 2050 vrijwel CO2 neutraal zijn.

Heb je ervaring als projectmanager?

Ben je een echte verbinder en denk je in mogelijkheden?

Heb je ervaring met verduurzamen van bedrijven en bedrijventerreinen of wil je je daar graag in verdiepen?

Dan gaan we graag met je in gesprek.

De baan

We hebben samen met bedrijven stevige doelstellingen. Als projectmanager heb je een leidende rol in projecten die betrekking hebben op de verduurzaming bij bedrijven en bedrijventerreinen. Je adviseert, stimuleert, inspireert en verbindt ondernemers en bedrijventerreinen bij de energietransitie, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit.



Je bent veel in gesprek en bouwt aan een breed netwerk om de doelen te behalen. Je zorgt voor verbindingen tussen partners en ondernemers binnen en buiten het stadhuis. Maar je vindt het ook leuk om plannen en voorstellen uit te werken op papier.



Je doet het natuurlijk niet alleen. Je zult nauw gaan samenwerken met je directe collega's. Want alle duurzaamheidspijlers (duurzame mobiliteit & luchtkwaliteit, energietransitie, circulaire economie en biodiversiteit & klimaatadaptatie) spelen een grote rol op de bedrijventerreinen.



En verder...

Weet jij hoe je iedereen mee krijgt en resultaat behaalt in een project.

Zorg je voor afstemming en draagvlak met je ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever binnen de gemeente.

Je bent het aanspreekpunt voor partners in de organisatie en in de stad.

Ga je met een tof team een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van onze stad.



Waarom werken bij gemeente Amersfoort zo aantrekkelijk is

Amersfoort is een stad die zich in hoog tempo ontwikkelt, vol projecten en initiatieven. Er wonen zo'n 160.000 mensen en we groeien de komende jaren gestaag door. Met een compacte organisatie en een cultuur waarin we direct en open communiceren willen we dit zo duurzaam mogelijk doen.



Als projectmanager verduurzamen bedrijven en bedrijventerreinen werk je vanuit de afdeling Programma's en Projecten, team Proces- en Projectmanagement, waar zo'n 40 directe collega's enthousiast leidinggeven aan projectorganisaties of opgaveteams. Natuurlijk werk je in deze functie veel samen met andere projectmanagers, wijkmanagers en beleidsadviseurs, maar ook met stakeholders in de stad.



Het project verduurzamen bedrijven en bedrijventerreinen valt onder het gemeentebrede programma 'Energietransitie'. Hierin werk je met circa 20 collega's, ieder vanuit eigen expertise en vakgebied samen aan o.a. de warmtetransitie, het besparen van energie en de duurzame opwek van energie. Als je wilt werken voor een stad met korte lijnen en dicht tegen het bestuur aan, dan heeft Amersfoort je veel te bieden.

Dit kunnen we je bieden

Een uitstekend salaris van maximaal € 6.470,- bruto per maand (functieschaal 11 of 12 van de cao Gemeenten bij een dienstverband van 36 uur). Op basis van de ervaring en expertise die je meebrengt bepalen we de zwaarte van de functie en het salaris dat daarbij past.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Daarna de mogelijkheid tot verlenging of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Flexibele werktijden met uitstekende thuiswerkmogelijkheden voor een goede werk-privé balans.

Goede trainingsmogelijkheden waardoor je in ontwikkeling blijft.

Wij zetten ons in voor talentgericht werken, zodat jij het beste uit je persoonlijke talenten kunt halen.

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 187,2 verlofuren, thuiswerkvergoeding en ouderschapsverlof (waarvan 50% doorbetaald).

Werken in een gezellige, ambitieuze, groene stad met een centrale ligging in het land.



Wat we van je vragen

Hbo-/wo-werk- en -denkniveau.

Aantoonbare ervaring als projectmanager of beleidsadviseur, bij voorkeur bij de overheid.

Je weet projectmanagementmethodes toe te passen.

Je kunt prima werken in een Agile/scrum-omgeving of wilt dit leren.

Je schakelt effectief in een steeds veranderende en complexe omgeving, maatschappelijk en bestuurlijk.

Je hebt sterk ontwikkelde communicatieve kwaliteiten en omgevingssensitiviteit.



Zo kun je reageren

Heb je vragen over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Mieke Coenen, Programmamanager Energietransitie, mj.coenen@amersfoort.nl of Remco Limburg, afdelingsmanager Programma's & Projecten, r.limburg@amersfoort.nl. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je bellen of een Whatsapp sturen naar Cathy Cats, Recruitment medewerker, telefoonnummer 06 41 17 42 02.



Wil je ons beter leren kennen? Je bent altijd welkom voor een kop koffie en/of thee, op elk moment in de procedure. Neem hiervoor contact op met één van de bovenstaande personen.



Meteen solliciteren kan natuurlijk ook. Reageer via het sollicitatieformulier op onze website. Je kunt reageren tot en met 24 september.



Voel je thuis in Amersfoort, je bent welkom zoals je bent. Onze kwaliteiten vasthouden en versterken, daar zetten we ons samen voor in. We zijn blij dat iedereen uniek is en zijn nieuwsgierig naar jouw talent.



Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.