<span>Vacature: Projectleider Onderwijshuisvesting en Buitensportaccommodaties</span>

36 uur per week

Ben jij de gedreven en initiatiefrijke Projectleider die een actieve rol speelt bij de ontwikkeling van ons vastgoed-, sport- en onderwijsbeleid? Begeleid jij met jouw kennis en ervaring zonder moeite projecten voor onderwijshuisvesting van A tot Z? Zet jouw talent in voor Leiderdorp en kom impact maken bij ons!



Wat ga je doen?

Als Projectleider Onderwijshuisvesting en Buitensportaccommodaties ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan voor het basis- en voortgezet onderwijs in Leiderdorp. Voor de buitensportaccommodaties ben jij de assetbeheerder. Verder beheer jij het gemeentehuis, waarbij je samen met onze technisch beheerder het bestuur adviseert over het gebruik en onderhoud van het gemeentehuis.



Op het gebied van onderwijshuisvesting geef je uitvoering aan de wettelijke taken van de gemeente. Voor projecten waar de gemeente de bouwheer is, ben jij als projectleider voor onderwijshuisvesting bezig met uitbreiding, renovatie en nieuwbouw van onderwijslocaties. Van A tot Z ben jij verantwoordelijk voor o.a. de opdrachtformulering, het aanbesteden en het monitoren van de voortgang. Ook houd je de financiële planning in de gaten. Je signaleert afwijkingen op tijd en weegt belangen af. Jij bent de schakel tussen de gemeente en het schoolbestuur. Op deze manier maak je verbindingen tussen diverse afdelingen van de gemeente en het schoolbestuur. Ook treed je namens de gemeente op als accounthouder voor de schoolbesturen en buitensportverenigingen.



Op het terrein van buitensportaccommodaties ligt je focus op het initiëren en begeleiden van veldvervangingsprojecten conform het meerjaren investeringsplan. Je treedt op als opdrachtgever van projecten die worden uitbesteed aan externe partijen. Voor de verdere professionalisering van het onderhoud dient een project te worden opgezet, waarbij je oog hebt voor de positie en belangen van betrokken partijen.



Jij bent de verbindende schakel tussen de gemeente, schoolbesturen, buitensportverenigingen en andere externe partijen. De lijnen binnen onze organisatie zijn kort, waardoor je direct contact onderhoudt met de verantwoordelijke wethouders en hen informeert en adviseert.

Dit ben jij

Jij bent een leuke collega: gericht op het verbinden en samenwerken binnen en buiten het team en de organisatie. Je schakelt makkelijk tussen analyse, advies en uitvoering en tussen ad hoc werkzaamheden en langdurige projecten. Maatschappelijk-politiek gevoelige situaties voel je goed aan. Je bent in staat te werken in een complexe omgeving en je kunt diverse belangen verbinden.



Je durft eigenaarschap te tonen, maakt vanuit vertrouwen je eigen keuzes en staat ervoor open om opgaven proactief tot een goed einde te brengen. Om tot een maatwerkoplossing te komen bij een (complex) vraagstuk durf jij buiten de kaders te denken en zet je jouw creativiteit in. Daarbij houd je rekening met verschillende politieke belangen. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.



Daarnaast neem je de volgende kennis en ervaring mee:

Hbo-werk- en -denkniveau en inhoudelijke kennis van vastgoed, duurzaamheid, vastgoedexploitatie, financiën en contractbeheer.

Kennis en ervaring met projecten (rond scholen), zoals renovaties, uitbreidingen en nieuwbouw.

Kennis en ervaring met onderwijshuisvesting bij een gemeente en de daarbij behorende rollen, verantwoordelijkheden en financiën.

Kennis en ervaring met onderhandelingsgesprekken met opdrachtnemers, schoolbesturen en/of sportverenigingen.

Dit krijg jij

Een functie in een dynamisch en aan verandering onderhevig team. Dus alle ruimte voor jou om hier als professional een actieve bijdrage in te hebben. We bieden jou een salaris van maximaal € 5.009,00 bruto bij een 36-urige werkweek (schaal 10). Verder hebben we voor jou:

Een jaarcontract: met de intentie tot een vast contract.

Een prettige sfeer waarin we met inzet en plezier werken aan het beste resultaat voor onze inwoners.

Een professionele werkomgeving waar we aandacht hebben voor jouw persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld met het brede aanbod aan workshops en cursussen van onze 'Academie71'.

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuzebudget van 17,05% bovenop je salaris (opgebouwd uit o.a. vakantiegeld en eindejaarsuitkering), wat je naar eigen inzicht inzet. Bijvoorbeeld voor extra salaris, vakantiedagen of opleidingen.

Een goede balans tussen werk en privé, omdat je gedeeltelijk plaats- en tijdonafhankelijk kunt werken.

Een mobiele telefoon en laptop krijg je ter beschikking.

Ons team

Je maakt deel uit van het team Vastgoed dat verantwoordelijk is voor het beheer van de maatschappelijk vastgoedportefeuille. Het team maakt deel uit van het Maatschappelijk Domein van de gemeente Leiderdorp.



Team vastgoed bestaat uit één beleidsmedewerker, drie medewerkers beheer vastgoed, één technisch beheerder en één financieel administratief medewerker. Binnen het team is er een open en collegiale sfeer. Collega’s staan voor je klaar.

Enthousiast geworden?

Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op onze website. We zien je sollicitatie graag uiterlijk 1 oktober 2023 tegemoet. Meer inhoudelijke informatie? Neem dan contact op met Laurens Maan via telefoonnummer 06-1888 3229. Heb je vragen over het sollicitatieproces? Neem dan contact op met Marjolein van der Meij, recruiter, via 06 - 363 384 50.



Na de sluitingstermijn verdwijnt de vacaturetekst van de website. Wil je de tekst bewaren, sla deze dan tijdig op.



Gemeente Leiderdorp stimuleert de kennis van onze inwoners, instellingen en ondernemers. Wij werken bevlogen en zijn behulpzaam. Onze nieuwsgierige instelling biedt ruimte om met oplossingen te komen. Zo kan iedereen tot bloei komen. Vertrouwen en verbinding zijn altijd ons vertrekpunt. We luisteren en handelen vanuit sterke betrokkenheid bij onze omgeving. Op onze polders zijn we bijzonder trots, we willen die voor iedereen in de regio beter toegankelijk maken. Vanuit een energieke en toegankelijke zelforganiserende werkomgeving is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en nieuwe kansen. Wendbaar en flexibel werken zit ons in het bloed waardoor we met een open en kritische blik onze dienstverlenende taken kunnen volbrengen. We moedigen nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen aan. Initiatieven met lef. Mede daarom wonen, werken en leven mensen hier graag. Onze ambitie is actief verbinden en blijvend vernieuwen in een kansrijke omgeving.



We zoeken mensen die ons daarbij helpen. Mensen met een hart voor dienstverlening en maatschappelijke betrokkenheid. Want die maken het verschil.



Wij zijn Gemeente Leiderdorp.

Wie ben jij?



