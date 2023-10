Vacature: Partnermanager voor Duurzaam Gebouwd

Hey jij daar! Ben jij ook zo gepassioneerd over duurzaam bouwen als wij? Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die ons team komt versterken en samen met ons de gebouwde omgeving in Nederland gezonder en duurzamer wil maken.

Als partnermanager voor het platform Duurzaam Gebouwd (www.duurzaamgebouwd.nl) ben jij de spin in het web. Ben jij een mensenmens, denk je in oplossingen en voel je je goed als spil van een team? Dan is deze vacature perfect voor jou!

Je vormt vanuit een binnendienstfunctie de schakel tussen je collega’s van sales, redactie en marketing enerzijds en onze klanten die zijn aangesloten als partner bij ons platform Duurzaam Gebouwd anderzijds. Je onderhoudt warme relaties met partners, je kunt goed luisteren en denkt in oplossingen. Je geeft altijd advies op maat, want geen enkele partner is hetzelfde.

Over ons

SWP is een innovatieve organisatie met diverse platforms die alle staan voor een duurzame missie. Het platform Duurzaam Gebouwd is onderdeel van de SWP-organisatie en ontwikkelt en deelt kennis over duurzaamheid, gezondheid en circulariteit in de gebouwde omgeving. Samen met onze partners en experts willen we de wereld een stukje mooier maken. En dat alles doen we met een flinke dosis enthousiasme, sociaal vermogen en een gulle lach. We werken in een team met 12 gedreven professionals. Wij werken hybride: we werken daar waar we nodig zijn, maar met ons kantoor in Zwolle als thuisbasis.

Dit ga je doen als partnermanager

Onboarden van nieuwe partners en het daarna onderhouden van de partnerrelatie.

Het borgen van partnercontracten in een geautomatiseerd systeem.

Ondersteunen van het salesteam van Duurzaam Gebouwd.

Het organiseren van Round Tables met partners en experts.

Het organiseren van Podcasts.

Het ondersteunen van de event coördinator.

Het nabellen/mailen van facturen van partners.

Inventariseren van content vanuit partners voor plaatsing in E-zine en Magazine.

Het betreft een functie voor vanaf minimaal 24 uur per week, maar een fulltime dienstverband is ook zeker bespreekbaar. Wij bespreken graag je wensen hiervoor.

Wil je meer informatie over de inhoud en werkzaamheden? Neem dan contact op met Jacqueline. Zij is werkzaam als partnermanager voor het platform Smart WorkPlace en kan je perfect vertellen waarom ze zo veel plezier in haar werk heeft! Je kan Jacqueline bellen/appen via 06 13 00 41 37 of mailen via jacqueline@smartwp.nl.

Wil je direct solliciteren? Stuur dan je CV en motivatie naar Wietse Walinga via wietse@duurzaamgebouwd.nl. Deze vacature sluit op 17 november 2023.