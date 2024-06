Vacature: Projectleider Maatschappelijk Vastgoed (32-36 uur) - Gemeente Oss

De gemeente Oss is een bijzondere gemeente met het beste van drie werelden; de stad, de kernen & het prachtige buitengebied. We zijn trots op Oss! Groot genoeg om ambities waar te maken & compact genoeg om elkaar én de samenleving echt te kennen.

Voor onze groeiende gemeente zijn we op zoek naar een:



Projectleider Maatschappelijk Vastgoed (32-36 uur)

Die graag adviseert & samenwerkt

Ben jij een ervaren Projectleider die durft te vertrouwen op je projectteam?

Heb je ervaring als Projectleider in de initiatief- en haalbaarheidsfase van maatschappelijk vastgoed.

Kun je motiveren en enthousiasmeren, bemiddelen, onderhandelen & improviseren?

En word jij enthousiast van de combinatie van gebiedsontwikkeling en maatschappelijk ondernemen?

Dan gaan we graag met je in gesprek. Zeker als je wilt werken voor een vooruitstrevende gemeente: In Oss denk & doe je mee.

Goed om te weten: Oss is drie keer uitgeroepen tot meest inspirerende Global Goals-gemeente van Nederland. Samen met onze inwoners maken we van de wereld een betere plek aan de hand van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Dit ga je doen

Als Projectleider Maatschappelijk Vastgoed ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de projectdoelstellingen (vooral gericht op gemeenschapshuizen, scholen en sporthallen). Hiervoor werk je intensief samen met een groot aantal disciplines binnen en buiten je projectteam en buiten de organisatie. Daarnaast:

Formuleer je afspraken over de in het project te realiseren resultaten in termen van tijd, capaciteit, organisatie, kwaliteit, informatie, communicatie, risico en geld en bewaakt de afspraken hieromtrent. Waar nodig neem je maatregelen om een en ander in goede banen te leiden.

Adviseer je zelfstandig en in overleg met opdrachtgevers informeer je het college en gemeenteraad op basis van integraal gewogen documenten.

Functioneer je als aanspreekpunt voor het project en onderhandelt met externe partijen waar mee wordt samengewerkt.

Ga je de maatschappelijke dialoog aan met de gebruikers, buurt en/of het dorp over de behoeftes en implementeert die ook in de plannen.

Je komt te werken op het projectenbureau. Het projectenbureau bestaat uit 20 projectleiders, 3 projectondersteuners en 1 administratieve ondersteuner. Het is een professionele club mensen die met veel energie werken aan projecten. We houden van samenwerken en zijn door de hele organisatie zichtbaar.

Het zwaartepunt van de inzet is gericht op de ruimtelijke ontwikkeling en daarvoor werkt de afdeling integraal samen met alle betrokken afdelingen aan de opgave Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Het gaat hierbij o.a. om de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties, maatschappelijke voorzieningen, herstructureringsopgaven in de stad en de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Wij ontwikkelen locaties als gemeente het liefst actief zelf en begeleiden projecten van externe initiatiefnemers. De projectleider is de spil in dit proces. Doelen realiseer je samen met je projectteam waarbij de methodiek Projectmatig Creëren (PMC) de leidraad is van onze manier van werken.



Waarom werken bij gemeente Oss zo aantrekkelijk is

Wil jij denken & doen? Dan is er geen betere werkgever dan de gemeente Oss. We staan landelijk bekend als een gemeente die initiatief beloont en mensen de ruimte geeft om te pionieren. In de stad Oss zelf, maar ook in zijn levendige kernen. Goed om te weten: als gemeente groeien we hard. Dat betekent dat je mag meedenken en meebouwen aan onze organisatie. Uiteraard kun je daarbij ook gericht werken aan je persoonlijke ontwikkeling.



Dit is wat we je bieden

Een arbeidsovereenkomst voor een jaar. Bevalt het ons beiden? Dan krijg je daarna een vast dienstverband.

Een salaris van maximaal € 5.997,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (functieschaal 11). De aanloopschaal voor deze functie is schaal 10 Je salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Arbeidsvoorwaarden die je voor een deel zelf kunt bepalen met het Individueel Keuzebudget (IKB). Van je loon wordt maandelijks 17,05% gereserveerd en kun je inzetten zoals je zelf wilt. Bijvoorbeeld om een fiets of extra verlof te kopen of je laat het uitbetalen op een moment dat jou past.

Individuele opleidingsmogelijkheden en een leerplein met een ruim aanbod.

In Oss werken we tOss. tOss staat voor Thuis, Ontmoeten, Samenwerken en Stilte. Dat betekent dat je daar werkt waar jij je werk het beste kunt doen. Om te zorgen dat je goed je werk kunt doen, krijg je een laptop en een iPhone. Op de dagen dat je thuiswerkt krijg je een thuiswerkvergoeding van € 3,- per dag.

Pensioen opbouw bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

20 wettelijke vakantiedagen en 7 bovenwettelijke vakantiedagen per kalenderjaar op basis van een fulltime dienstverband.

Ondersteuning bij de inrichting van een goede en verantwoorde thuiswerkplek.

Een vergoeding van maximaal € 750,- per jaar als je duurzaam reist. Je reist duurzaam als je naar je werk loopt, fietst, met een 100% elektrische scooter/auto komt of met het OV reist.

Een gemeentehuis op 5 minuten loopafstand van het treinstation.

Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om uren te sparen voor lang verlof.

Dit is wat je nodig hebt

Gemotiveerde interesse in projectontwikkelingen binnen het ruimtelijke domein.

Minimaal 3 jaar ervaring als Projectleider in het ruimtelijke domein, bij voorkeur met ervaring in maatschappelijk vastgoed.

Een relevante opleiding op hbo- of wo-niveau.

Laat van je horen!

Wil je denken & doen? Dan zijn we misschien wel een goede match! Als je het fijn vindt, kunnen we eerst even kennismaken. Dat kan in het gemeentehuis, maar ook digitaal. We vertellen je dan meer over de vacature. En we leren elkaar ook alvast een beetje beter kennen. Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Paul Bexkens, afdelingshoofd Projectenbureau, via telefoonnummer 14 0412.



Natuurlijk mag je ook meteen je brief en cv sturen. Je kunt ze richten aan Paul Bexkens, afdelingshoofd Projectenbureau. Bij hem kun je ook terecht voor vragen over de functie of de sollicitatieprocedure. Reageer uiterlijk op zondag 23 juni via het sollicitatieformulier op onze website.



Goed om te weten: de eerste gesprekken voeren we op dinsdag 25 juni. Hou daar dus vast rekening mee in je agenda. Wil je meer weten over werken bij gemeente Oss? Kijk dan zeker even op: www.werkenbijoss.nl.



Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vast onderdeel bij onze indiensttredingsprocedure.



Deze vacature staat gelijktijdig in- en extern uit. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang.



Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.