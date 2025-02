Vacature: Word energieconsultant bij CFP Green Buildings

Wil jij bijdragen aan een duurzamer Nederland én jouw carrière een duurzame boost geven? Als Senior Energieconsultant bij CFP Green Buildings help je gebouwen in Nederland duurzamer, energieneutraal of zelfs circulair te maken! Waar een duurzame vastgoedportefeuille ooit een ‘nice-to-have’ was, beseft elk bedrijf vandaag de dag dat het juist een absolute must is.

Wat ga je doen?

Binnen het energieteam van CFP ben jij verantwoordelijk voor je eigen verduurzamingsprojecten en portfolio’s waarin je opdrachtgevers helpt met het technisch inzichtelijk maken van hun verduurzamings- en energiebesparingsmogelijkheden, het energiemanagement, en het begeleiden en realiseren van hun duurzame doelstellingen. Daarnaast voer je onderzoeken en analyses uit, werk je mee aan energiescans, certificeer je gebouwen en geef je trainingen om de energietransitie binnen de gebouwde omgeving een stapje verder te brengen. Van kantoren tot industrie en van woningen tot zorginstellingen: jij bent hun adviseur!

Jouw kerntaken als Energieconsultant:

Managen van je eigen energiebesparings- en verduurzamingsprojecten

Bezoeken van locaties en opdrachtgevers, en het uitvoeren van inspecties en quick scans waarbij je de informatie en bewijslast verzamelt

Adviseren over technische oplossingen op het gebied van duurzame energie, energiemanagement, gebouwinstallaties en bouwkundige vraagstukken

Verantwoordelijk voor het energiemanagement en monitoring van verschillende organisaties en hun vastgoedportefeuilles

Opdrachtgevers begeleiden met het verkrijgen van duurzaamheidscertificeringen als BREEAM of WELL

Implementeren van duurzame en technische innovaties

Aansturen en begeleiden van het energieteam

Je werkt op unieke locaties bij CFP, zoals de jachthaven van Naarden of tussen de dieren in de Apenheul, samen met een team van bevlogen collega’s.

Wat neem je mee?

Een technische achtergrond in de richting van bijvoorbeeld energietechniek, installatietechniek, vastgoed, bedrijfskunde of facility management

Passie voor duurzaamheid, energie, techniek en IT & tools

Affiniteit met de verduurzaming en energiehuishouding van gebouwen en vastgoed

Hands-on, ondernemend en je neemt initiatief; jij houdt van aanpakken en bent zelfsturend!

De motivatie om snel te leren en je eigen projecten en klantportefeuilles te beheren

Dynamische instelling en het enthousiasme om bij opdrachtgevers op locatie te zijn

Daarbij ben of heb je:

Fulltime beschikbaar

In bezit van een rijbewijs; je bent ook onderweg naar opdrachtgevers op locatie

Woonachtig in de Randstad

Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Wat biedt CFP Green Buildings?

Bij CFP Green Buildings werk je in een groene en inspirerende omgeving. Je maakt een concrete impact op verduurzaming, met begeleiding en training om jouw carrière te versnellen. Je werkt samen met verschillende corporate bedrijven en instellingen en draagt bij aan diverse initiatieven die de wereld een stukje leefbaarder maken. Flexibel werken wordt gestimuleerd vanuit de kantoorlocatie in Naarden (of Apeldoorn), thuis, of natuurlijk bij de klant.

Daarbij krijg je:

De mogelijkheid voor een leaseauto, laptop en telefoon;

Een bonusregeling om jouw prestaties te belonen;

Mogelijkheid om financieel te participeren in het bedrijf;

Kun jij je nog genoeg ontwikkelen: je bepaalt je eigen groeipad en de mogelijkheden die daarbij horen. Waar sta jij over 10 jaar?

Om jouw werkdagen nog prettiger te maken:

Inspirerende kantoren, met mogelijkheden om te werken waar jij je het prettigst voelt;

Een dagelijkse gezamenlijke lunch op kantoor en worden verjaardagen gevierd met een stukje taart;

Behoren een wandeling langs de jachthaven in Naarden of een rondje door de Apenheul in Apeldoorn tot de dagelijkse routine;

Dagen de collega’s elkaar graag uit voor een potje voetbal, padel of golf;

De jaarlijkse zeilregatta en andere eigen georganiseerde events zorgen ervoor dat jij je collega’s en partners goed leert kennen.

Kortom, naast het verduurzamen van vastgoed is er bij CFP nog veel meer te beleven!

Over CFP Green Buildings

CFP Green Buildings heeft als missie om zoveel mogelijk gebouwen en organisaties te verduurzamen. Met consultants zoals jij en met hun eigen online tools (zoals de Green Building Tool) analyseren ze gebouwen en geven ze inzichten in de best mogelijke manier van verduurzamen en energie besparen met rendabele businesscases. Duurzaamheid gaat hierbij verder dan het toepassen van de juiste bouwmethodes en efficiënt omgaan met energie. Ze houden zich daarnaast ook bezig met thema’s gerelateerd aan MVO, circulariteit, CO2-reductie en certificeringen als BREEAM of WELL.

In Nederland is CFP marktleider, en de laatste jaren zette het ook stappen over de grens. Anno nu heeft de organisatie zo’n 60 collega’s en is het actief in 26 landen, waaronder in België, Groot-Brittannië, Singapore en Australië en staat het op het punt de software en services in nog meer landen uit te rollen. Samen met hun opdrachtgevers hebben ze al 3,5 miljoen gebouwen verduurzaamd in binnen- en buitenland. Dit zijn bijvoorbeeld grote banken, technische bedrijven en overheden met veel gebouwen in beheer. Denk hierbij aan ING, ABN AMRO, Vesteda en a.s.r. Real Estate. Maar ook het Van Gogh museum, gemeente Rotterdam en het ministerie van VWS.

Wil je nog CFP nog beter leren kennen? Neem dan een kijkje op de website via CFP.nl

Of benieuwd naar succesverhalen van consultants die hun nieuwe uitdaging bij CFP hebben gevonden? Lees dan de verhalen van Inge Westerink of Reinier Derks.

Solliciteren?

De werving en selectie van deze vacature wordt exclusief verzorgd door kWh People. Solliciteren kan via hun website.