Vacature: Accountmanager Onderwijshuisvesting bij Gemeente Oss

Verbind scholen, ontwikkel huisvestingsplannen en werk aan duurzame oplossingen. De komende jaren bouwen we duizenden woningen, vernieuwen we buurten en versterken we wijken. We stapelen niet zomaar stenen, maar bouwen aan een gemeente waar het prettig wonen en werken is. Met goede voorzieningen.

Met een groeiend aantal inwoners maken we ons klaar voor de toekomst. Daarom zijn we op zoek naar een:

Accountmanager Onderwijshuisvesting (36 uur). Die graag samenwerkt, maar ook zelfstandig en proactief te werk gaat.

Ben jij een verbindende professional met kennis van vastgoed?

Heb je aandacht voor huisvestingsbehoeften van scholen?

En kun je samen met schoolbesturen, interne collega’s en externe partners tot duurzame oplossingen komen?

Dan gaan we graag met je in gesprek. Zeker als je wilt werken voor een gemeente in beweging. Met stedelijke ambities en lef om te vernieuwen. Met dorpen waar mensen naar elkaar omkijken. In Oss staan we nooit stil en gaan we aan de slag. Groot denken, gewoon doen. Er is altijd iets te ontdekken en te ontwikkelen. Oss is bijzonder. Hier komt alles samen.

Dit ga je doen

Als Accountmanager Onderwijshuisvesting ben je het eerste aanspreekpunt voor schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs als het gaat om huisvesting. Je ontwikkelt samen met deze besturen een voorzieningenplanning voor de scholen die gehuisvest zijn binnen de gemeentegrenzen van Oss. Je ziet kansen en risico’s, zorgt voor een goede afstemming tussen financiën en uitvoering en adviseert op basis van landelijke wetgeving en gemeentelijk beleid over nieuwbouwprojecten, renovaties en tijdelijke huisvesting richting bestuur, directie, collega’s en externe onderwijspartners. Je schakelt snel tussen verschillende vraagstukken en onderhoudt contacten zowel binnen als buiten de organisatie.

Je bent verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en vertaalt wet- en regelgeving in een meerjarenplan, Het Integraal Huisvestingsplan en begeleidt ingekomen huisvestingsaanvragen. In de initiatieffase van nieuwbouwprojecten ben je projectleider van de ontwikkeling van een nieuw schoolgebouw en heb je ook contact met bewoners en andere belanghebbenden rondom de schoolgebouwen. Je pakt graag uiteenlopende vraagstukken en projecten op, van klein tot groot, en neemt initiatief om het onderwijs in Oss te faciliteren met passende huisvesting.

Binnen de afdeling Vastgoedbedrijf werk je samen in een divers team van ongeveer 50 collega’s. Je vormt samen met zes collega’s de vakgroep Integraal Voorzieningen Beleid. De teamleden staan voor elkaar klaar, werken samen en leren van elkaar. Binnen het subteam onderwijshuisvesting werk je nauw samen met een ondersteuner. Je krijgt veel ruimte voor eigen initiatief en hebt korte lijnen met het managementteam en het bestuur. Zo draag je actief bij aan verschillende projecten in de stad, kernen en dorpen. Met jouw verantwoordelijkheidsgevoel houd je overzicht over je portefeuille en zorg je voor een goede samenhang tussen alle betrokken partijen.

En verder...

Ben je oplossingsgericht, ook als het druk wordt.

Kun je aan verschillende vraagstukken werken en goed omgaan met verschillende belangen.

Heb je sterke communicatieve vaardigheden zodat iedereen begrijpt wat er speelt.

Waarom werken bij gemeente Oss zo aantrekkelijk is

Wist je dat Oss één van de grotere gemeenten van Brabant is? Met uniek landschap langs de Maas, polders en natuur. We zijn goed verbonden met de wereld om ons heen, via de A50 en A59, drie treinstations en één van de grootste binnenhavens van Nederland.

Oss is een unieke plek om voor te werken. We zetten ons in voor én met inwoners en ondernemers.

We denken en doen als één organisatie, één gemeente, één Oss. Waar samenwerken vanzelfsprekend is. Waar we verantwoordelijkheid nemen, delen en geven. Waar we vooruitdenken en bouwen aan een toekomstbestendig Oss. Met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Als Global Goal gemeente werken we samen aan een plek waar je fijn kunt wonen, leven en werken.

Dit is wat we je bieden

Een arbeidsovereenkomst voor een jaar. Bevalt het ons beiden? Dan krijg je daarna een vast dienstverband.

Een salaris van maximaal € 6.308,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (functieschaal 11, salarisschaal per 1 oktober 2025). De aanloopschaal voor deze functie is schaal 10. Je salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Arbeidsvoorwaarden die je voor een deel zelf kunt bepalen met het Individueel Keuzebudget (IKB). Van je loon wordt maandelijks 17,05% gereserveerd en kun je inzetten zoals je zelf wilt. Bijvoorbeeld om een fiets of extra verlof te kopen of je laat het uitbetalen op een moment dat jou past.

Individuele opleidingsmogelijkheden en een leerplein met een ruim aanbod.

In Oss werken we tOss. Dit staat voor Thuis, Ontmoeten, Samenwerken en Stilte. Dat betekent dat je daar werkt waar jij je werk het beste kunt doen. Om te zorgen dat je goed je werk kunt doen, krijg je een laptop en een iPhone. Op de dagen dat je thuiswerkt krijg je een vergoeding hybride werken van € 3,- per dag.

Pensioenopbouw bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

20 wettelijke vakantiedagen en 8 bovenwettelijke vakantiedagen per kalenderjaar op basis van een fulltime dienstverband.

Ondersteuning bij de inrichting van een goede en verantwoorde thuiswerkplek.

Reis je duurzaam met het ov naar je werk? Dan krijg je dit volledig vergoed (2e klas). Kom je op de fiets, elektrische scooter, lopend of carpool je? Dan ontvang je een netto vergoeding van € 0,23 per km (met een maximum van € 750,- per jaar). Kom je met een ander vervoermiddel of maak je meer reiskosten? Dan kennen we een fiscaal vriendelijke uitruil vanuit het IKB.

Een gemeentehuis op 5 minuten loopafstand van het treinstation.

Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om uren te sparen voor lang verlof.

Dit is wat je nodig hebt

Hbo-werk- en denkniveau.

Een afgeronde opleiding in Vastgoedkunde, Bestuurskunde of een vergelijkbare richting.

Ervaring binnen de overheid of vastgoedsector is een mooie aanvulling op je profiel.

Laat van je horen!

Wil je denken & doen? Dan zijn we misschien wel een goede match! Je brief en cv kun je richten aan Marloes Willems. Reageer uiterlijk op 31 augustus 2025 via het sollicitatieformulier op de website. Als je het fijn vindt, kunnen we eerst even kennismaken. Dat kan in het gemeentehuis, maar ook digitaal. We vertellen je dan meer over de vacature. En we leren elkaar ook alvast een beetje beter kennen.

Voor een eerste kennismaking en vragen over de functie kun je bellen naar 14-0412. Tijdens de aangegeven periodes zijn de volgende contactpersonen beschikbaar:

Marloes Willems (7 t/m 11 juli en vanaf 11 augustus).

Marloes Muskens (14 t/m 25 juli).

Annemieke Verstraten (28 juli t/m 8 augustus).

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met de adviseur Werving & Selectie via 14-0412.

Goed om te weten: de eerste gesprekken voeren we op dinsdag 16 september 2025 in de ochtend. Hou daar dus vast rekening mee in je agenda. Ben je benieuwd naar werken bij de gemeente Oss? Kijk dan zeker even op www.werkenbijoss.nl.

Deze vacature staat gelijktijdig in- en extern uit. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vast onderdeel bij onze indiensttredingsprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld