Amsterdam start met subsidie verwijdering aardgasaansluiting

Woningeigenaren in Amsterdam kunnen vanaf 1 september subsidie aanvragen om hun aardgasaansluiting te verwijderen.

In Amsterdam moeten ruim 350.000 woningen overgaan van aardgas op duurzame warmtebronnen en elektrisch koken, zo meldt de gemeente Amsterdam. Er is in totaal € 5 miljoen beschikbaar om huiseigenaren in de gemeente te bewegen om van het aardgas af te gaan.

Verhuurders kunnen subsidie aanvragen voor meerdere woningen, mits zij voldoen aan de Europese regels rondom staatssteun. Ook een VvE kan subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt tot maximaal € 5.000.

Meer informatie en het aanmelden voor een afspraak vindt u op de website van de gemeente Amsterdam.