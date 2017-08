Stelling #VanGasLos: De tijd van #noodzaak is aangebroken

Auteur: Onno Dwars

De komende tijd vraagt Duurzaam Gebouwd haar experts om een stelling te poneren, ten behoeve van een discussie over het centrale thema van het Duurzaam Gebouwd Congres, #VanGasLos. Dit keer komt commercieel directeur Onno Dwars van Ballast Nedam Development met zijn stelling.

Stelling: De tijden van polderen en radicalisme zijn voorbij, de tijd van #noodzaak is aangebroken.

Van gas los in 2030 heeft niks met radicalisme te maken, het ontwricht onze samenleving juist niet, het is bittere noodzaak geworden. Het is tijd dat er nieuwe spelregels komen die dit proces versnellen en nieuwe economische drijvers biedt om het versneld uit te voeren. Enkel bottom up initiatieven zijn niet meer voldoende om de beoogde snelheid te halen. Er zijn nieuwe heldere spelregels nodig die het ecologische systeem maar ook het economische systeem ten goede komt. Alleen dan komen we van het gas af.

Één nieuwe heldere wet kan wonderen verrichten. Naar mijn mening moeten in 2030 alle woningen van het gas af zijn en het verboden worden woningen op (eindig) gas te hebben aangesloten. Bij verkoop van elk gebouw moet het gasloos zijn en binnen één jaar verduurzaamd zijn naar een A-label. Door deze twee eisen in te voeren zal bij aan- en verkoop de verduurzaming een standaard onderdeel worden van de waardebepaling. De overdracht van vastgoed is een moment dat de hernieuwde waardebepaling wordt gedaan en het moment dat er wordt geïnvesteerd in vastgoed.

Dit is het moment om het vastgoed te verduurzamen. Niet alleen doordat het vastgoed toekomstbestendiger wordt. Door dalende energielasten ontstaat er financiële ruimte om het vastgoed te verduurzamen. Eén simpele regel leidt tot versnelde verduurzaming van het vastgoed in Nederland.

