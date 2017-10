Blik in de toekomst: Nederland energieneutraal en gasloos

De bezoekerscommercial van het Duurzaam Gebouwd Congres is gelanceerd. De commercial geeft een blik in de toekomst van Nederland, wanneer ons kikkerlandje volledig gasloos en energieneutraal is.

Nederland heeft als uitdaging om in 2050 energieneutraal en van het gas af te zijn. De kersverse Duurzaam Gebouwd Congres-commercial (bekijk hem hieronder) laat zien hoe de toekomst eruitziet waarin we deze uitdagingen verwezenlijken. ‘Woningen voorzien in hun energiebehoefte door zelf energie op te wekken, op te slaan en uit te wisselen. Er wordt uitsluitend gebruikgemaakt van duurzame energie.’

In de film wordt duidelijk dat de gemiddelde gemeente, corporatie en wethouder allerlei vragen heeft. Als voorbeeld is in de commercial een corporatiebestuurder te zien, die zich afvraagt: ‘Welk deel van de voorraad ga ik NOM maken?’, ‘Hoeveel woningen ga ik renoveren’ en ‘Hoe ga ik met de huurders om?’.

