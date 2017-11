De Vlinderslag al sinds 2016 #VanGasLos

Het project De Vlinderslag in Nieuw Vennep, gemeente Haarlemmermeer, is #VanGasLos. Sinds 2016 kunnen bewoners van twintig woningen hier genieten van een all-electric woning, zonder gebruik van fossiele brandstoffen.

“De woningen worden verwarmd met warmte uit de aarde, heel natuurvriendelijk”, laat adjunct-directeur Youri Buitenhuis van De Raad Bouw weten. De Raad Bouw ontwikkelde in 2015 de woningen, die gebruikmaken van warmtepompen om duurzaam en met elektriciteit te verwarmen en te koelen.

In alle ruimtes van de huizen is vloerverwarming aangebracht. “Het voordeel van vloerverwarming is dat de warmte heel gelijkmatig afgeeft: het is heel comfortabel. Bovendien heb je geen stoffige radiatoren, dus het draagt bij aan een gezonder binnenklimaat.”

Comfortabel en gezond binnenklimaat

Dankzij de combinatie met verwarming en koeling door de warmtepomp hebben de woningen een comfortabel en gezond binnenklimaat. In de nieuwbouwwijk de Noordrand is gasloos bouwen aan de orde van de dag. “Fossiele brandstoffen raken op, dus we moeten naar andere, duurzame technieken.”

Bewoners konden al een tijdje wennen aan hun woning zonder gasaansluiting. “Het huis is sowieso supergeïsoleerd, het blijft best lang warm", aldus bewoonster Marloes van Klaveren. "We zetten de verwarming pas in november of december aan en in maart gaat hij weer uit. Als je de thermostaat hoger zet, duurt het even voordat het warmer wordt. Het systeem heeft tijd nodig, ze raden ook af om de thermostaat te snel achter elkaar hoger of lager te zetten. Maar dat is voor ons geen probleem, het werkt prima.”

Foto via gemeente Haarlemmermeer