John Nederstigt keynotespreker tijdens Duurzaam Gebouwd Congres

Met gepaste trots maakt Duurzaam Gebouwd de tweede keynotespreker voor het Duurzaam Gebouwd Congres bekend: wethouder John Nederstigt van gemeente Haarlemmermeer.

Nederstigt heeft onder andere de portefeuilles duurzame economische ontwikkelingen en -inrichting en energie, duurzaamheidsbeleid en ontwikkeling en herstructurering bedrijventerreinen. Hij is onder andere betrokken bij projecten als Park21 en Parels aan de Ringvaart. Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres verzorgt hij een plenaire presentatie.

"Ik verheug mij ook op het vaart maken met duurzaamheid. We verspillen nu nog veel energie. Er is op dit punt nog veel te winnen, zowel bij nieuwe projecten als in de bestaande bouw. Ook kunnen inwoners financieel voordeel hebben bij duurzame initiatieven, zoals bij het plaatsen van zonnecellen op daken. Duurzaamheid, innovatie en kennis zijn belangrijk en ik wil ruimte geven aan innovatie en mensen en bedrijven stimuleren die durven te verkennen en de filosofie van wonen en werken in duurzame omgevingen omarmen”, aldus Nederstigt op de website van gemeente Haarlemmermeer.

Op de website van het Duurzaam Gebouwd Congres en in bovenstaande video ontdekt u de forse uitdagingen voor gemeenten en wethouders omtrent #VanGasLos. Daarnaast leest u hier congresnieuws en koopt u direct uw kaarten voor het congres.

Bekijk ook het CV van John Nederstigt voor meer informatie over zijn carrière.