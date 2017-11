'The Green House volledig circulair en demontabel'

In hartje Utrecht verrijst een circulair paviljoen, dat voor 10 tot 15 jaar dienst doet als ontmoetingsplek en horecagelegenheid. Na die tijd moet het paviljoen een andere bestemming krijgen en zal op de locatie een ander gebouw komen. ‘The Green House’ is de titel voor de tijdelijke, circulaire en gasloze realisatie.

Het samenwerkingsverband R Creators is verantwoordelijk voor het duurzame gebouw, dat in de eerste helft van 2018 naast rijkskantoor de Knoop komt te staan. Het team bestaat uit Strukton, Facilicom en Ballast Nedam, verantwoordelijk voor de realisatie van beide gebouwen in het stationsgebied van Utrecht.

“Om The Green House te kunnen bouwen, zochten we naar huurders omdat het Rijksvastgoedbedrijf in het PPS contract wel de uitvraag voor het gebouw heeft gedaan maar deze maar er uiteindelijk geen gebruiker van zou gaan worden.”, vertelt Bart-Jan Cordes van Ballast Nedam. “We proefden interesse bij cateraar Albron, waarmee we samen een circulair horeca-concept ontwikkelden. Hun wens was om hun gasten niet alleen gasloos maar ook stekkerloos te bedienen.”

Eenvoudige demontage

Randvoorwaarden voor het gebouw waren, naast de circulariteit, dat demontage eenvoudig moest zijn. “We hebben er samen met architect cepezed en Alba Concepts voor gezorgd dat deze aspecten geborgd zijn. We kozen voor staalconstructies en houten vloerelementen die we eenvoudig kunnen hergebruiken. Daarom kiezen we opzettelijk voor een vrij eenvoudige constructie, zonder veel poespas en unieke objecten. We moeten het hele gebouw kunnen afbreken, oppakken en ergens anders kunnen neerzetten.” Het gebouw is 100% circulair in dit aspect. “Toch kun je circulariteit nog verder doorvoeren, daar werden we ook op gewezen door Alba Concepts. Uitdagingen hierin vormen nog wat je nog kunt doen met oude installaties en losse elementen van een gebouw. Om zo min mogelijk voor deze horde te staan werken we hier met zoveel mogelijk standaard (bouw)materialen. Een goed voorbeeld hiervan is de fundering. Vanwege het tijdelijke en verplaatsbare karakter is er gekozen om het gebouw uit te voeren zonder heipalen en een traditionele in het werk gestorte fundering. Deze is nu opgebouwd uit stelcon platen en standaard verkrijgbare betonblokken. Deze zijn na demontage weer los van elkaar en voor andere doeleinden herbruikbaar.”

Het casco van The Green House wordt binnen 3 maanden neergezet. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de voormalige Knoopkazerne als donorgebouw. “Daarna is het zaak om met het inbouwpakket aan de slag te gaan. Er is het nodige te melden op het gebied van duurzaamheid. Zo zijn we van een strenge isolatiewaarde uitgegaan, hebben we triple beglazing en gebruiken we het overschot van warmte en koude uit buurgebouw rijkskantoor de Knoop. Verder leggen we het gebouw van 500 m2 vol met zonnepanelen, zo’n 120. Alle maatregelen bij elkaar moeten leiden tot een energieneutraal gebouw.”

Duurzame inspiratie

Volgens planning levert het projectteam aan het eind van het jaar op aan Albron. De opening staat gepland voor maart 2018. “Deze cateraar heeft als doel om in dit gebouw een gasloze en stekkerloze keuken te maken. Ze zetten alternatieve vormen van verwarming en verhitting in en ondersteunen de circulariteits- en duurzaamheidsambities. Verder krijgt het restaurant een eigen kas waarin ingrediënten voor de keuken verbouwd worden.” Naast het restaurant op de benedenverdieping huisvest The Green House een viertal vergaderzalen. “Deze vergaderzalen krijgen een specifieke uitstraling: ze hebben allemaal iets te maken met duurzaamheid. Zo leren gasten dat ze zich in een bijzonder, circulair gebouw bevinden en krijgen ze inspiratie om zelf duurzamer aan de slag te gaan.