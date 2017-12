Karbonik nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd

Uit een interview wordt duidelijk waarom Karbonik BV partner is geworden van Duurzaam Gebouwd en wat de duurzame ambities zijn.

Wat zijn de kernactiviteiten van uw bedrijf?

Karbonik BV is leverancier van innovatieve, op carbon gebaseerde, elektrische verwarmingssystemen. Geschikt voor alle typen gebouwen. We zijn een jong bedrijf en actief in de gehele keten van ontwikkeling, productie, levering en verkoop, tot en met installatie. Onze ambitie is evenwel om dealers en installateurs te werven in Nederland zodat wij ons vooral kunnen focussen op ontwikkeling, productie en levering. Ons productenpallet omvat nu:

1. verwarmingsfolie

2. warmte gevende verf

3. glazen carbon-infrarood panelen

Alles gebaseerd op dezelfde carbon-technologie.

Op welke manier(en) zet uw organisatie in op duurzaamheid?

Onze producten stellen de gebruiker in staat om op zeer efficiënte wijze (rendement >99,9%) elektriciteit om te zetten in warmte. Zowel op papier als in de praktijk is aangetoond dat onze verwarmingssystemen met minder dan de helft van de energie die conventionele systemen nodig hebben, een vergelijkbaar of hoger comfortniveau kunnen bieden.

Wij zien onze verwarmingsproducten dan ook als een belangrijke uitbreiding van het huidige nog beperkte gamma duurzame verwarmingssystemen. Natuurlijk gaan wij er hierbij van uit dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van duurzaam opgewekte elektriciteit. Ons ideaalplaatje is: zonnepanelen op het dak, een batterij in de kast en onze verwarmingsproducten onder de vloerbedekking of in/op de wand op plafond. Tezamen met een energie-management systeem vormen deze een drie-eenheid die helpt een gebouw energieneutraal en dus duurzaam te maken.

Naar welke duurzame producten en/ of diensten die u levert is de vraag vanuit de markt het grootst?

Wij zijn nog nieuw en relatief onbekend. De autonome vraag naar onze producten komt nu geleidelijk op gang, mede dankzij onze permanente aanwezigheid bij het Innovatie Centrum voor Duurzaam Bouwen te Rotterdam. Het valt voor een kleine club echter niet mee om de aandacht te krijgen voor nieuwe technologie in een markt die wordt gedomineerd door grote, gevestigde partijen. De bouwwereld staat niet ten onrechte bekend als een conservatieve sector. We zijn echter verheugd dat vooral de vraag naar onze verwarmingsfolie (< 0,5mm dik), welke onder elk type vloerbedekking kan worden toegepast, nu snel toeneemt!

Welk door u uitgevoerd project of welke door u geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

We hebben zeer recent een jaren 60 woning van een woningcorporatie omgetoverd in een all-electric huis. Deze rijtjeswoning wordt geheel met onze folie verwarmd en is natuurlijk met zonnepanelen uitgerust. De betrokken woningcorporatie wil hier nu nog geen ruchtbaarheid aan geven maar wij zijn zeer hoopvol gestemd over de resultaten die hiermee de komende winter geboekt gaan worden. Als wij ons hebben bewezen in dit type woning, waarvan er honderdduizenden in Nederland staan, zal dit een belangrijke versnelling geven aan de toepassing van onze duurzame verwarmingssystemen.

Wat is de reden dat uw bedrijf partner is geworden van Duurzaam Gebouwd?

Het is voor een jong bedrijf met een innovatieve technologie niet eenvoudig om in de schijnwerpers te komen. Wij hopen door ons lidmaatschap van Duurzaam Gebouwd meer zichtbaarheid te krijgen en ook ons netwerk uit te breiden met toekomstige gebruikers, dealers en installateurs.

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?