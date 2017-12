'#VanGasLos is een droom die uitkomt'

Voor een volledig energieneutrale en gasloze vastgoedvoorraad in 2050 moet de bouwsector de komende jaren flink aan de bak: 17.000 woningen per maand moeten onder het mes. Best practices van een breed scala aan voorbeeldprojecten kwamen aan bod tijdens Duurzaam Gebouwd Op Locatie: #VanGasLos.

Het openingswoord was aan gastheer en operationeel directeur Kerst Algera van Itho Daalderop in Tiel. Hij noemde #VanGasLos: “Een droom die uitkomt.” “Wij hebben oplossingen ontwikkeld om invulling te geven aan de energietransitie en de verandering naar een vastgoedvoorraad die geen gas meer nodig heeft.” Een van de oplossingen die ook tijdens de rondleiding te zien was, is de 5e generatie WPU water/water warmtepomp. Vergeleken met conventionele warmtepompen is het rendement op ruimteverwarming en op tapwaterbereiding respectievelijk 12% en 25% hoger.

Na zijn woorden inspireerde voormalig programmaleider innovatie Wim van den Bergh van woningcorporatie Stadlander de bijna 100 deelnemers om hun ambities in te vullen. Na ruime ervaring te hebben opgedaan in de corporatiewereld heeft hij nu een eigen consultancybureau. “In de markt zien we een aantal factoren die de beslissingen voor verduurzaming beïnvloeden. Zo is er een grote wens om langer thuis te en wonen en staat betaalbaarheid van wonen centraal.”

Andere denkwijze dankzij Stroomversnelling

In het verleden werd nieuw vastgoed voor corporaties voornamelijk opgebouwd uit een gasaansluiting, eventueel een wko of biomassa ketels. “Ieder project stond ook op zichzelf. Tegenwoordig zetten we andere stappen als sector. Steeds vaker zien we Nul-op-de-Meterprojecten verschijnen met all-electric woningen en waarbij de energieprestatievergoeding (EPV) te innen is.”

De nieuwe stappen zijn onder andere te danken aan de inspanningen van Stroomversnelling, de samenwerkingsovereenkomst tussen 6 corporaties en 4 bouwers. “Sinds december 2017 is de Stroomversnelling Huur opgeheven. Er is veel bereikt, maar er is nu geen toegevoegde waarde meer voor een aparte Stroomversnelling huur. De taken worden geborgd door de Brede Stroomversnelling, die dit voor alle sectoren voortzet. Dankzij de versnelling hebben we een andere denkwijze gekregen met betrekking tot fossiele grondstoffen, zijn we aan de slag gegaan met de EPV en is het NOM-keur in de markt gezet.”

Oud Vossemeer in Zeeuwse gemeente Tholen gold als voorbeeld voor Nul-op-de-Meter en levensloopbestendig bouwen. Hier werden woningen uit 1968 getransformeerd naar toekomstbestendige huizen waarin bewoners met een gerust hart voor meerdere decennia kunnen wonen. “Zeeland kampt met de meest forse vergrijzing van Nederland. Logisch dat we naar mogelijkheden hebben gezocht om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. We hebben de toepasselijke naam ‘nul treden’ gegeven aan deze zorggeschikte woningen”, vertelt Van Den Bergh.

Garantieprestatie dankzij monitoring

Voor het volgende voorbeeld reizen we naar de Zuid-Hollandse gemeente Vlaardingen. Onno de Wal van BIK Bouw en Sander Zuidgeest van Itho Daalderop lieten zien hoe 12 portiekwoningen nu Nul-op-de-Meter zijn. “Dit is een van de eerste hoogbouw renovatieprojecten op dit ambitieniveau”, geeft De Wal aan. “We hebben diverse focuspunten om van dit project een doorslaand succes te maken. We geven garantie op de prestatie en monitoren voor, tijdens en na de renovatie. Daarnaast passen we een balans toe tussen bewezen technieken en innovaties.”

De prestatiegaranties voor bouwkundige elementen en installaties zijn respectievelijk 10 en 25 jaar. “We geven die garantie omdat we kunnen monitoren en eventueel bijsturen. Belangrijke uitdagingen binnen het project zijn de beperkte energieopwekking vanwege het kleine dak, beperkte ruimte in de woning, koudebruggen van het balkon en het relatief kleine oppervlak van de kleine woningen. Dat laatste heeft weer invloed op de EPV”, vertelt De Wal.

Installaties aan de buitenkant

Om de woningen naar het gewenste duurzaamheidsniveau te halen, zijn diverse maatregelen toegepast. “Het is een hele waslijst”, vertelt Zuidgeest. “We brengen gevelisolatie en dakfolie aan voor een betere luchtdichting. Daarnaast maken we gebruik van kunststof kozijnen en tripleglas en liggen op iedere woning 15 zonnepanelen. De isolatie in de spouw zorgt voor extra woonkwaliteit en veiligheid. De installatie aan de buitenzijde is geïntegreerd in het ontwerp en deze installaties zijn te bereiken en te onderhouden vanaf het balkon.”

Aan het eind van Duurzaam Gebouwd Op Locatie: #VanGasLos was een rondleiding door de productiefaciliteit van Itho Daalderop, met onder meer de vijfde generatie WPU warmtepomp te zien was. Bekijk de terugblikpagina op de website van Duurzaam Gebouwd voor onder andere een fotoverslag en de waarderingen voor de bijeenkomst.

Nog meer inspiratie en kennis op doen?

Uw bezoek aan Duurzaam Gebouwd Op Locatie: #VanGasLos bij Itho Daalderop smaakt vast naar meer. Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in het Cultuurgebouw in Hoofddorp praten beslissers uit de bouw- en vastgoedsector verder over de ontwikkelingen rondom dit thema. In de praktijkmiddag krijgt u middels de workshops handige tools om direct aan de slag te gaan. Bestel uw tickets!