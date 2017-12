In actie komen tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres

Naast het plenaire programma van het Duurzaam Gebouwd Congres zijn er workshops die vooral gericht zijn op actie. Een van de workshops gaat in op een 10-stappenplan om naar Aardgasvrije wijken te komen.

Duurzaam Gebouwd-partner DWA organiseert de workshop, onder leiding van senior adviseur Martijn Koop. “Nederland raakt langzaam doordrongen van het feit dat we een toekomst zonder aardgas tegemoet gaan. Het aandeel mensen dat hiervan nog niets meegekregen heeft, daalt gelukkig snel”, vertelt Koop.

“Bijna elke gemeente en elke provincie heeft de afgelopen collegeperiode ambitieus duurzaamheidsbeleid geformuleerd. De verwachting is dat daar na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 nog een schepje bovenop komt”, aldus Koop. De workshop is met name interessant voor beleidsadviseurs bij de overheid.

Martijn Koop, DWA

Aan de slag met aardgasloos

“Wat DWA in het werk bij veel gemeenten in Nederland tegenkomt, is dat de ene gemeente nog ambitieuzer is dan de andere, als het gaat om de termijn waarop ze aardgasloos zijn; 2050, 2040, 2030 of zelfs 2025. Diezelfde gemeenten hebben het als het over duurzaamheid gaat net zo goed over ‘aardgasloos’ als over ‘elektrisch rijden’ of over ‘circulaire economie’. Daar is op zich niets mis mee, maar de realiteit is dat dit opgaven zijn van een heel andere orde en omvang.”

Het risico is dat de ambitie voor een aardgasvrije wijk in een projectformat gegoten wordt, dat bovendien om aandacht en tijd strijdt met andere duurzaamheidsopgaven. “Daar komt de dagelijkse drukte enerzijds en een haast onhaalbare deadline anderzijds nog bij. Als je echt aan de slag wil, vraagt dat om een andere aanpak.”

De energietransitie is een proces

Op basis van haar werkzaamheden bij veel verschillende gemeenten ontwikkelde DWA in het najaar van 2017 een 10-stappenplan Aardgasvrije wijken. Het doel daarvan is om het projectniveau te ontstijgen, en te illustreren dat de transitie naar aardgasvrije wijken een transitie is; een proces. Met name voor gemeenten biedt dit stappenplan een houvast.

Zo maakt het inzichtelijk welke stappen gezet kunnen worden om te komen tot kansrijke alternatieven voor aardgas en wat er nodig is om daarmee voortgang te gaan boeken. Dat begint met draagvlak binnen de eigen organisatie bijvoorbeeld. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Hoe de volgende stappen eruit kunnen zien, is het onderwerp van deze workshop.

DWA’s 10-stappenplan ‘Aardgasvrije wijken’ is daarmee niet te verwarren met het 10-punten Expertplan van Duurzaam Gebouwd.