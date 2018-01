VanGasLos dankzij subsidie Amsterdam Aardgasvrij

Een bewoonster van de Rivierenbuurt in Amsterdam maakte haar huis aardgasvrij met de subsidie Amsterdam Aardgasvrij. De verbouwing duurde 5 dagen.

Gemeente Amsterdam publiceerde het artikel over het succesverhaal van bewoonster mevrouw Kok. De oude verwarmingsradiatoren en gastmeter werden verwijderd en daarvoor kwamen infrarood panelen in de plaats. In vrijwel iedere kamer van het huis werden ze geïnstalleerd. Daarnaast zijn de stoppen verzwaard.

Ook is er een elektrische boiler en kookt mevrouw Kok voortaan op inductie. Om de renovatie te bekostigen maakte Kok gebruik van de subsidieregeling Amsterdam Aardgasvrij. Meer informatie over deze regeling, waarmee bewoners hun woning naar NoM of aardgasvrij kunnen upgraden, is te vinden op de website van gemeente Amsterdam.

Foto: Door J.Wiersema