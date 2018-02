'Consument kiest gasloze woning'

Een meerderheid van ondervraagden van een onderzoek prefereert een gasloze woning 93% geeft aan dat ze liever in een woning verblijven die #VanGasLos is.

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM hield een enquête onder het klantenpanel en nam diepte-interviews af onder kopers van Nul-op-de-Meterwoningen in Delft. 90% van de respondenten wil zonnepanelen, 70% een warmtepomp en 46% wil een NoM-woning.

Met name energetische maatregelen worden door de consumenten gerelateerd aan duurzaam wonen. De belangstelling blijkt lager voor duurzame bouwmaterialen en waterbesparing. Opmerkelijk is verder dat het koken op inductie als positief wordt ervaren en dat apps worden genoemd als tools om inzicht te krijgen in het energieverbruik en om informatie op te zoeken.

Op basis van deze trend startte AM met het opschalen van het aantal gasvrije en energieneutrale woonconcepten in projecten. Bekijk ook de brochure ‘Woningmarkt in zicht’.