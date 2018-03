Terugblikken op Duurzaam Gebouwd Congres

Met video’s, fotografie, diverse artikelen en facts & figures laten we u terugblikken op het Duurzaam Gebouwd Congres. Het congres vond plaats op 1 februari 2018 en liet deelnemers kennisdelen en discussiëren over het centrale thema #VanGasLos.

In de Facts & Figures is te lezen dat er in totaal 532 bezoekers verwelkomd werden in Het Cultuurgebouw te Hoofddorp. Deze bezoekers kwamen voornamelijk uit de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Er waren vooral professionals vanuit de disciplines Ontwerp & Advies, Overheid en Leverancier & Groothandel aanwezig.

De hoogste cijfers werden toegekend aan de keynotes van John Nederstigt en Marnix Norder (7,5). De keynotes van de sprekers zijn terug te vinden op het YouTube-kanaal van Duurzaam Gebouwd. Kijk hierboven bijvoorbeeld de keynote van Marnix Norder terug.

Een ander onderdeel van de terugblik vormt de fotografie omtrent het congres en het congresdiner. Bekijk alle foto’s van het congres en van het diner.

Gedurende de middag waren er vier workshoprondes Wilt u graag de presentatie van een specifieke workshop inzien? Stuurt u dan een bericht naar events@duurzaamgebouwd.nl. Wij zullen u dan verder helpen en aan de workshopgever vragen of hij/zij de presentatie beschikbaar zou willen stellen.