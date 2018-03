Aardgasvrij bouwen kun je niet alleen

Dat aardgasvrij bouwen leeft was donderdag 8 maart wel te zien aan de opkomst tijdens het symposium ‘Aardgasvrij Bouwen. Van het gas los’. Meer dan tweehonderd geïnteresseerden hadden zich aangemeld voor de bijeenkomst in Heerhugowaard. Conclusie aan het eind van de middag: technisch gezien is er geen belemmering, maar we moeten het samen doen en vooral niet langer wachten, want de consument is alert en geïnteresseerd.

Tekst: Gerrit Tenkink, Beeld: Uitgeverij Gelderland

Dat Nederland in 2050 ‘Van het gas los’ moet zijn, daar lijkt zo langzamerhand iedereen wel van doordrongen. “Maar”, zo stelden Samir Basharam, wethouder gemeente Hoorn, Monique Stam, wethouder gemeente Heerhugowaard en Joke Geldhof, gedeputeerde provincie Noord Holland: “We moeten het samen doen, met alle gemeenten in de kop van Noord-Holland. En we moeten niet langer wachten. Doe je het niet samen, dan ontstaat er een verkeerd soort concurrentie tussen gemeenten. En als we langer wachten, dan jagen we de bewoners onnodig op kosten.” Als uitgangspunt stelt Geldof dat de gasvrije woning niet duurder mag worden. De provincie heeft daarvoor een subsidiepotje beschikbaar van 10 miljoen euro.

Bewuste consumenten

In Heerhugowaard bouwt ontwikkelaar Timpaan samen met Koppen Bouwexperts en TNO zogenaamde nero-zerowoning. In deze woningen worden innovaties op gebied van ventilatie, zonwering en energie- en watermanagement getest. De woningen zijn all-electric. Timpaan-directeur Ingeborg de Jong: “Bij de bouw worden bewoners nadrukkelijk betrokken, zodat er een soort co-creatie ontstaat. We kijken bij de bouw niet alleen naar duurzaamheid, maar ook naar het gezonde binnenklimaat in de woning. Het zijn geen experimentele woningen. De technieken die we hier toepassen hebben zich bewezen. Neem bijvoorbeeld de waterpomp. Wellicht dat je voor de techniek iets meer betaald, maar uiteindelijk verdien je het terug omdat je geen gas en minder elektra betaalt. Wij merken dat er veel belangstelling is voor gasvrij bouwen. Kopers lezen over gasloos en zien op tv of op internet dat er van alles gaande is. Zij vragen zich steeds vaker af of een nieuwbouwwoning, die nu nog wordt aangesloten op het gas zijn waarde wel blijft houden.”

Volgens De Jong bedragen de meerkosten van een all-electric woning op dit moment naar schatting 10.000 euro. “Maar daar staat tegenover dat je dat weer terugverdient, omdat je de marktwaarde van je woning verhoogt. Voor ons als ontwikkelaar is er geen financiële drempel. De extra kosten van de bouw vallen weg tegen de toenemende marktwaarde. Onze intentie is om vanaf nu alle projecten gasloos te realiseren.”

Na afloop van het symposium zetten meerdere partijen, waarom woningcorporaties, adviesbureaus, en bouwers hun handtekening onder de intentieverklaring om over te gaan tot aardgasvrij en gezond te bouwen.

Regie

Volgens Huub Keizers, research manager Energetic Materials bij TNO is het belangrijk dat gemeenten de regie pakken, bij nieuwbouw en bij renovatie, wil de hele transitie op tijd en met succes worden doorgevoerd. “Die regierol is belangrijk, want de meerwaarde zit ‘m in een grootschalige uitrol. De oplossingen komen uit meerdere richtingen: je moet zorgen voor betaalbare en comfortabele woningspecifieke oplossingen en het is belangrijk dat je de bedrijven en de bewoners meekrijgt in deze transitie.”

Scholing

Het publiek in de zaal leek zich in meerderheid bewust te zijn van de versnelling die er aan zit te komen om gasloos te bouwen. Toch zijn er ook vragen en praktische problemen en dat kan betekenen dat veel bouwende bedrijven nog even iets minder enthousiast zijn over gasloos bouwen. Wim van Schrooten, directeur VSC subsidies in Hoorn: “Ik vraag me af waar de bouwbedrijven en installateurs hun kennis vandaan moeten halen. Ze hebben te weinig capaciteit en veel kleinere bedrijven zijn nog volop bezig om zich te herstellen van de crisis. Het ontbreekt ze aan tijd en geld om mensen bij te scholen. Ik denk dat hier een taak ligt voor Uneto-VNI, maar ik vraag me af of ze de vraag bij kunnen houden.”